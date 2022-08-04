نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة سريعة ومستوية أعملي مخلل الخيار المقرمش السريع بكل أسراره بطعم زي الجاهز في المقال التالي
قومي بتناول الخضروات المختلفة التي تعد من المأكولات المفيدة للجسم حيث يمكننا تناول تلك الخضروات مع العديد من المأكولات الجانبية التي تعمل هذه الخضروات على فاتح للشهية، وتوجد اصناف عديدة من الخضروات التي يمكننا تناولها ومنها الفلفل الاخضر والخيار والقرنبيط والباذنجان وغيرها من الأصناف المختلفة التي تقدم بأشكال عديدة ومنها إدخالها في العديد من الصواني المختلفة وإدخالها في العديد من المأكولات الاخرى مثل المخللات، ويعد الخيار من الخضروات التي يمكننا عملها مخلل لتناوله بالذ طعم ومخلل الخيار من الذ المخللات التي يمكننا تناولها مع العديد من الماكولات المختلفة الشعبية مثل الفول والطعمية وغيرها.
مكونات عمل وصفة مخلل الخيار
- كيلو واحد من الخيار متوسط الحجم.
- كوب واحد من الخل الابيض.
- خمسة ملاعق كبيرة من الملح الابيض الناعم.
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقتان إثنان كبيرتان من حبة البركة.
- ملعقتان إثنان كبيرتان من العصفر.
- كمية مناسبة من الماء.
- خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
طريقة عمل وصفة مخلل الخيار
- قومي بوضع كمية الخيار المراد تخليلها في طبق كبير وقومي بغسله جيدا بالماء حتى يصبح نظيف، بعد ذلك قومي بفتح الخيار فتحة في على الجانب.
- بعد تجهيز الخيار احضري برطمان التخليل وضعي به كمية الخيار واحضري إناء لكي تقومي بتحضير المحلول.
بعد ذلك قومي بتحضير الإناء وضيفي به كوب واحد من الخل الابيض مع إضافة خمسة ملاعق كبيرة من الملح وخمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وملعقتان إثنان كبيرتان من العصفر وملعقان كبيرتان من حبة البركة وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس.
- بعد تحضير تلك المحلول قومي بإضافته في برطمان التخليل ثم قومي بتكمله برطمان التخليل بالماء حتى تغطي كمية الخيار ثم قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي على سطح برطمان المخلل.
- بعد وضع الزيت قومي بغلق البرطمان بإحكام حتى لا ينفذ الهواء بداخل البرطمان وأتركي برطمان مخلل الخيار لمدة ثلاث أسابيع وبعد مرور ذلك الوقت قومي بفتح برطمان المخلل لتناوله بالذ وأشهى طعم.
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