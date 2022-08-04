بطريقة سريعة ومستوية أعملي مخلل الخيار المقرمش السريع بكل أسراره بطعم زي الجاهز

قومي بتناول الخضروات المختلفة التي تعد من المأكولات المفيدة للجسم حيث يمكننا تناول تلك الخضروات مع العديد من المأكولات الجانبية التي تعمل هذه الخضروات على فاتح للشهية، وتوجد اصناف عديدة من الخضروات التي يمكننا تناولها ومنها الفلفل الاخضر والخيار والقرنبيط والباذنجان وغيرها من الأصناف المختلفة التي تقدم بأشكال عديدة ومنها إدخالها في العديد من الصواني المختلفة وإدخالها في العديد من المأكولات الاخرى مثل المخللات، ويعد الخيار من الخضروات التي يمكننا عملها مخلل لتناوله بالذ طعم ومخلل الخيار من الذ المخللات التي يمكننا تناولها مع العديد من الماكولات المختلفة الشعبية مثل الفول والطعمية وغيرها.

مكونات عمل وصفة مخلل الخيار

كيلو واحد من الخيار متوسط الحجم.

كوب واحد من الخل الابيض.

خمسة ملاعق كبيرة من الملح الابيض الناعم.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان إثنان كبيرتان من حبة البركة.

ملعقتان إثنان كبيرتان من العصفر.

كمية مناسبة من الماء.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة عمل وصفة مخلل الخيار