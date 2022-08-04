نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار محلات الطرشي طريقة عمل مخلل الخيار السريع المقرمش في البيت بطعم لذيذ في المقال التالي
يعد مخلل الخيار نوع من أنواع المخللات حيث أن طبق المخلل من الأطباق التي لابد من وجودها بجانب أي أكلة فقد نجد الكثير من الناس لا يمكنهم الإستغناء عن طبق المخلل فيعتبر من الأطباق الجانبية، وتوجد أنواع كثيرة من المخللات ومن ضمنها هو مخلل الخيار وكذلك مخلل الليمون ومخلل الزيتون أو اللفت وغير ذلك الكثير، فقد يوجد نوع من بين كل هذا مميز الطعم ومحبب لدي كل الأشخاص سواء الكبار أو الصغار وهو مخلل الخيار حيث أنه يتسم بمذاق ورائحة جذابة ويكون له قرمشة لذيذة، وأغلبية الناس يقومون بشراء مخلل الخيار من المحلات فيباع في برطمان زجاجي أو يمكن أن يباع مع تشكيلة أخرى من المخللات وهذا الذي يفضله معظم الأشخاص، ولكن من الممكن أن يتم تخليل الخيار في البيت بكل سهولة وبشكل سريع جدا.
مكونات مخلل الخيار
- كيلو من الخيار.
- كمية مناسبة من الماء الفاتر.
- خمس فصوص من الثوم.
- أربع قرون من الفلفل الأخضر الحار.
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من حبة البركة.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الملح.
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من العصفر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- ربع كوب صغير من الخل الأبيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
طريقة عمل مخلل الخيار
- نقوم أولا بغسل الخيار جيدا ويتم تقطيعه على شكل أصابع أو شرائح ونحضر وعاء كبير ونضع كمية مناسبة من الماء الفاتر.
- ونضيف إلى الماء ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الملح وثلاث ملاعق صغيرة الحجم من حبة البركة والعصفر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- وبعد ذلك يتم إضافة ربع كوب صغير من الخل الأبيض وقومي بتقليب جميع المكونات مع بعضها لذوبان الملح والسكر ونحضر برطمان زجاجي ونضع به نصف كمية أصابع الخيار.
- ثم نقوم بوضع الثوم ويتم تقطيعه على شكل شرائح ويتم إضافة الفلفل الأخضر الحار ونضع الكمية المتبقية من أصابع الخيار.
- وقومي بوضع خليط الماء وفي النهاية يتم إضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
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