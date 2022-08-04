نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة منزلية سحرية لإزالة الشعر الخفيف من الوجه نهائياً بدون أي ألم وفي دقائق في المقال التالي

تستخدم العديد من الفتيات والسيدات طرق وأدوات كثيرة لإزالة الشعر الزائد من الوجه، ولكن هذه الطرق لا تعمل على إزالة الشعر كليا من الوجه، ولا تزيل الشعر من الجذور بل يصبح الوجه به شعر خفيف لا تستطيع هذه الأدوات إزالتها، ويصعب على هذه الطرق التخلص من الشعر الخفيف، وبالتالى يجعل شكل الوجه غير جيد، ومن هذه الطرق إزالة الشعر بالشمع والخيط فهذا يسبب فى إسمرار الوجه وظهور بقع الكلف والبقع البنية وتسبب أيضا فى ظهور الحبوب الدهنية وتسبب ألم فى الوجه، وتعمل على ظهور الشعر بعد مدة قصيرة، ولا تناسب البشرة الدهنية أو البشرة الحساسة، ولكن فى هذا المقال سوف نعرض إليكى طريقة وصفة طبيعية. مكونات إزالة الشعر الخفيف الزائد فى الوجه إثنين ملعقة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من القهوة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الترمس المطحون إثنين ملعقة كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الماء

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون طريقة عمل خلطة إزالة الشعر الخفيف الزائد فى الوجه فى البداية ننظف الوجه وإزالة ما إذا كان به ماكياج أو كريمات وتنظيفه جيدا بالماء أو بغسول مناسب للبشرة ثم تجفيف الوجه بإستخدام منشفة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير بولة صغير ثم نضع عصير الليمون والماء وبيكربونات الصوديوم والنشا ودقيق الشوفان ثم يتم المزج جيدا.

ثم يتم بعد ذلك إضافة القهوة والترمس المطحون والملح وزيت الزيتون ونستمر فى التقليب حتى تتداخل وتتجانس جميع هذه المكونات مع بعضها البعض.

ثم نبدأ بوضع الوصفة التى تم تحضيرها ونوزعها جيدا على الوجه ثم نتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تجف وتصبح مشدودة.

ثم نقوم بفرك الوجه وسوف نلاحظ إزالة الشعر من الجذور من على الوجه.

ويكرر وضع هذه الوصفة مرتان فى الأسبوع، وبعد شهر من إستخدام الوصفة السحرية الرائعة نلاحظ إختفاء الشعر تماما من الوجه وظهوره بملمس ناعم، وبشكل جذاب وجميل. عمر شويل - جدة خلطة منزلية سحرية لإزالة الشعر الخفيف من الوجه نهائياً بدون أي ألم وفي دقائق - ثقفني

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