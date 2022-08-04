نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي نشا وأرز وتعالي أقولك أزاي تكوني عروسة وبشرتك كالثلج وخالية من أي بقع وتصبغات في المقال التالي
تقوم كل السيدات والفتيات أيضا بإستخدام الأشياء التي تساعد على تبييض الوجه فالكل يرغب في تبييضه بشكل سريع ولكن بدون ضرر يحدث للجلد، حيث أن كلا منهم يهتمون بالبشرة وجمالها لذلك نجد عدد كبير من الفتيات يقومون بالإهتمام والعناية بالبشرة بطريقة جيدة وهذا الإهتمام يكون من خلال إستعمال الأشياء الطبيعية على الوجه ولابد من إستخدام غسول مناسب للبشرة، وكذلك من الضروري أن نقوم بتنظيف البشرة وتقشيرها بإستمرار للتخلص من خلايا الجلد الميتة التي تتواجد عليها بكثرة بسبب عدم تقشيرها فهذا التقشير يتم بإستخدام خلطة طبيعية، ولكن نجد عدد آخر من الفتيات لا يهتمون بالبشرة لذلك قد تظهر عليها بعض المشاكل التي تكون مزعجة جدا ومن ضمنها هي المسام الواسعة أو البشرة السمراء أو مشكلة التجاعيد أو الخطوط الرفيعة ووجود الرؤوس السوداء والتصبغات وغير ذلك العديد من الأشياء التي تظهر نتيجة عدم تنظيف أو عدم العناية بالوجه، ولكن عندما نرغب في تبييض الوجه بشكل سريع وبطريقة سهلة وبسيطة يمكننا أن نلجأ إلى إستعمال الوصفات الطبيعية أو من الممكن أن نستعمل الكريمات الطبيعية.
مكونات كريم الأرز والنشا لتبييض الوجه
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الأرز المصري.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
طريقة عمل كريم الأرز والنشا لتبييض الوجه
- في البداية قومي بطحن الأرز جيدا ليكون مسحوق ناعم وهذا يتم طحنه في الكبه ويتم وضعه في طبق مناسب ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين وملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد ونقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
- ثم قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة ويتم وضع هذا الكريم على البشرة.
- ونتركه حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد ذلك قومي بغسل الوجه بإستخدام الماء البارد.
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