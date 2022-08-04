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خلطة القهوة التركية من أنجح الوصفات التى أثبتت نجاحها وفاعليتها فى التخلص نهائيا على تجاعيد وترهلات الجسم كله، وبالتالي تساعد على شد الجلد، والوجه أيضا وظهوره بسن أصغر من السن الحقيقى، وتزيل أيضا خلايا الجلد الميتة لأن القهوة تعمل كمقشر طبيعى وقوى للجسم فتجدد الخلايا وتساعد فى تفتيح المسام، وبالتالى تنشط الدورة الدموية، وتعمل على صنفرة الجسم بإزالة أى بقع بنية أو بقع الكلف والنمش، وأيضا إزالة القشرة والتشققات من كعب القدمين وتجعل ملمس الكوعين والركبتين والقدمين ناعم مثل الحرير، وتعمل أيضا خلطة القهوة التركية على تفتيح وتبييض لون الجسم وخاصة الأماكن الحساسة مثل منطقة الإبط والركبتين وبين الفخذين فتوحد لونها، وتساعد القهوة على شد الجلد، وتتكون هذه الخلطة من القهوة التركية والسكر والبيكنج صودا والملح والعسل الأبيض وعصير الليمون. مكونات خلطة القهوة التركية لتبييض وشد وصنفرة الجسم خمسة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة التركية

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج صودا

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من العسل الأبيض

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

أربعة ملاعق صغيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

كمية مناسبة من الماء

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة طريقة عمل خلطة القهوة التركية لتبييض وشد وصنفرة الجسم نحضر وعاء مناسب ثم نضع به الماء والقهوة والسكر والبيكنج صودا والنشا والملح والحليب البودرة ثم يتم المزج الجيد.

وبعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات إلى الخليط السابق من العسل الأبيض وعصير الليمون وزيت الزيتون ويتم الإستمرار فى الخلط حتى نحصل على خليط متجانس ومتداخل مع بعضها البعض.

ثم نبدأ بتوزيع خلطة القهوة التركية على الجسم كله ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة، وبعد إنتهاء المدة نقوم بغسل وتنظيف الجسم بالماء الفاتر، ويمكن إستعمال كريم مرطب مناسب للجسم.

ويكرر وضع وصفة القهوة ثلاثة مرات في الأسبوع، وسوف نلاحظ النتيجة من أول إستخدام.

وبعد شهر سوف نلاحظ تفتيح وتبييض وشد الجسم بإستخدام خلطة القهوة التركية، وظهور الجسم بشكل جذاب وجميل. عمر شويل - جدة مقشر قوي منزلي من القهوة التركية لتبييض وشد وصنفرة الجسم كله من أول أستخدام - ثقفني

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