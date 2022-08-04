نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيك الرواني الاقتصادي بخطوات هشة وخفيفة وبطعم لذيذ لوجبة الأفطار في المقال التالي

كيك الرواني من الذ أنواع الكيك التي يمكننا تناولها مع العديد من المشروبات الشهية الاخرى حيث تعد تلك الكيك يمكننا إعدادها وعملها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة ودائما عند قيام الكثير من السيدات بعمل تلك الكيك تصبح بطعم غير هش وغير قطني لذلك علينا يقومون هؤلاء السيدات بالبحث عن بعض الوصفات السحرية التي تجعلنا نأكل الكيك بطعم هش وجميل، وتوجد لدينا طريقة سحرية لعمل كيك الرواني بها وبطعم جميل، حيث تعد تلك الطريقة من الطرق الغير مكلفة والتي تتوافر في كل منزل ومنها البيض والحليب والسمنة والدقيق ويشترط للحصول على كيك قطني وهش الا تقومي بتزويد الدقيق في تلك الكيكة. مكونات عمل وصفة كيك الرواني ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد إلا ربع من الدقيق.

كوب واحد من السمنة.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.

كمية من القشطة.

كمية من المكسرات. طريقة عمل وصفة كيك الرواني أحضري العجان الكهربائي وضعي به ثلاث حبات من البيض وضيفي كوب واحد من السكر مع إضافة كوب واحد من السمنة وكوب واحد من الحليب السائل وقومي بخلط تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.

بعد الحصول على تلك القوام السائل المتجانس قومي بإضافة كوب واحد من الدقيق تدريجيا ثم قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا وضيفي ملعقتان كبيرتان من الفانيليا وقومي بتقليب تلك المكونات جيدا حتى تتجانس تماما وتصبح ذات قوام كثيف.

بعد الحصول على تلك القوام الكثيف قومي بتحضير صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بصب تلك الخليط في الصينية وقومي بإدخالها في الفرن حتى تنضج.

بعد نضج تلك الصينية قومي بإخراجها من الفرن وعليكي بإضافة كمية من القشطة على سطح تلك الكيك ولكن بعد ان تبرد.

بعد ذلك عليكي بإضافتها في الثلاجة واتركيها حتى تبرد بعد ذلك عليكي بتقطيعها وعليكي بتناولها بطعم شهي وجميل مع العديد من المشروبات المختلفة التي تبدو بطعم جميل. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك الرواني الاقتصادي بخطوات هشة وخفيفة وبطعم لذيذ لوجبة الأفطار - ثقفني

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