كيف أصنع عجينة المناقيش في البيت بحرفية؟ 

تعتبر المناقيش من المعجنات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص فلديها مذاق شهي كما أن طريقة تحضيرها بسيطة وغير مكلفة نهائيًا ويبحث الكثير من الأشخاص عن الخطوات التي تتبع من أجل تحضير المناقيش في المنزل بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم في مقالنا التالي كيفية تحضير المناقيش في المنزل خطوة بخطوة.

طريقة تحضير المناقيش في البيت

تعتبر المناقيش من المعجنات التي لديها المذاق الشهي ويتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير المناقيش.

مكونات المناقيش

كأس ونصف من الدقيق. ملعقة من السكر. ملعقة صغيرة من الملح. كأس ونصف من المياه الفاترة. خميرة فورية. أربع ملاعق من الزعتر الجاف. نصف ملعقة من السماق. نصف ملعقة من السمسم. نصف كأس من زيت الزيتون. الحشو حسب الرغبة

خطوات تحضير المناقيش

يتم تحضير المناقيش بخطوات بسيطة وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات التي تضمن لحضراتكم نجاحها من أول مرة.

طريقة تحضير المناقيش

الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من الدقيق والسكر والملح. يتم إضافة المياه والخميرة إلى الخليط ويتم عجن كافة المكونات مع بعضهم البعض لحين الحصول على عجين متماسكة. بعد ذلك يتم وضع غطاء على العجينة ثم يتم وضعها في مكان دافئ لحين أن تختمر. الحصول على إناء ويتم خلط فيه زيت الزيتون والزعتر والسماق والسمسم ويتم الخلط. بعد ذلك يتم الحصول على عجينة وتقسم إلى كرات ويكون حجمها متوسط. يتم دهن العجينة باستخدام خليط الزعتر ثم يتم الحصول على صينية ويتم رص المناقيش فيها. يتم تسخين الفرن ويتم وضع فيه المناقيش وتركها لحين أن تنضج على درجة حرارة مائة خمسة وتسعون درجة مئوية لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

مقادير تحضير المناقيش بالجبنة

ملعقة من السكر. ملعقة من الملح. ملعقتان من زيت الزيتون. 1.5 كوب مياه فاترة. جبنة فيتا مفتت. 1.5 كوب جبن من الموزاريلا. ملعقتان من البقدونس.

خطوات التحضير