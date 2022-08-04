كيك الجيلي الاحمر البارد من حلويات الصيف الحار بمكونات سهلة وبسيطة

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عمر شويل - جدة إذا كنتي ترغبين في تقديم صنف حلو ولذيذ لأفراد أسرتك في فصل الصيف وفي نفس الوقت مغذي فيجب عليكي أن تجربي كيك الجيلي البارد الذي ينعشك في فصل الصيف أنتي وأسرتك ويكون لذيذ ومغذي وشهي وحلو الشكل في نفس الوقت.

حلوي كيك الجيلي الأحمر البارد واسرار تحضيرها

تعتبر حلوى كيك الجيلي الأحمر من احد انواع الحلويات الباردة الني تقدم في شهر الصيف ولذلك هي مناسبة لهذة الايام الحارة.

مكونات تحضير كيك الجيلي الأحمر:

2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من الحليب.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من السكر الأبيض.

5 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

باكيت من الجيلي بطعم الفراولة.

طريقة تحضير كيك الجيلي الأحمر:

نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا ونقوم بمزجهم جيدا.

ثم نقوم بإحضار وعاء عميق أخر نضيف فيه البيض والزيت والسكر ونقوم بخفقهم جيدا بواسطة المضرب اليدوي.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق إليهم بالتدريج مع الإستمرار في الخفق جيدا.

نقوم بإحضار قالب الكيك وندهنه بقليل من الزيت ثم نقوم بإضافة الكيك إليه.

ندخل الكيك إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يوضع الكيك على الرف الأوسط ويترك لمدة نصف ساعة لينضج.

بعد ذلك نقوم بإخراج الكيك من الفرن ونتركه ليبرد تماما.

ثم نقوم بإخراجه من القالب ونلفه في كيس بلاستيكي وندخله إلى الفريزر لمدة ساعة.

نقوم بتجهيز الجيلي في وعاء عميق نضيف الجيلي ونضيف إليه الماء الساخن ونقلبه جيدا حتى يذوب.

ثم نضيف إليه الماء البارد ونقوم بتقسيم الجيلي إلى جزئين متتساويين.

نقوم بإضافة جزء من الجيلي في قالب الكيك وندخله إلى الفريزر ليتماسك.

ثم نقوم بإخراج الكيك من الثلاجة ونضعه فوق طبقة الجيلى المتماسكة.

بعد ذلك نقوم بإضافة الجزء الثاني من الجيلي فوق الكيك ثم نقوم بإدخال القالب إلى الثلاجة.

نترك قالب الكيك في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات فأكثر ليتماسك جيدا.

نقوم بإخراج قالب كيك الجيلي من الثلاجة ويزين حسب الرغبة ثم يقطع ويقدم.

مكونات تحضير كيك الجيلي الأحمر:

5 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من السكر الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ملعقةواحدة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

3 باكيت من جيلي الفراولة.

كوب من الكريم شانتيه.

مانجو شرائح للتزين.

طريقة تحضير كيك الجيلي الأحمر: