النشا والبقدونس كنز سحري: ضعيه علي وجهك كل ليلة وتمتعي ببشرة كالثلج وتحدي2022

نقدك لكم النشا والبقدونس كنز سحري ، حيث يعد الماسك الأكثر انتشارا من حيث الفعالية حيث المكونات البسيط والفعالة، سوف نتعرف الأن مع فوائد مكونات الماسك، فالترمس من المعروف أنه مفيد جدا للبشرة لأن يعمل علي شد البشرة وتفتيحها وأنه العنصر المميز في تفتيح من الوجه، ونشا يعمل نضارة وتفتح البشرة، ويجعله أكثر جمالا، أما زيت الزيتون المستخدم في هذه الوصفة هو غني عن التعريف فمن المعروف ترطيبه العالي للبشرة وخصائصه المعروف في التفتيح المتميز، سوف نتعرف الأن من خلال موقت ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل النشا والبقدونس كنز سحري في تبييض الوجه وللحصول علي نتائج مبهرة من خلال موقع ثقفني 2022

مكونات عمل النشا والبقدونس كنز سحري لتفتيح البشرة بشكل فوري 2022

سوف نتعرف علي مكونات الوصفة هي سهلة وبسيطة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

ملعقة من النشا.

ملعقة من الخل.

ثلاث ملاعق من عصير البقدونس.

ملعقة من الحليب.

ملعقتان من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف اليوم علي طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة وتحدي وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء نظيف ونضع بداخله عصير البقدونس مع النشا ونقلب جيدا حتي تتجانس المكونات جيدا. ثم نضعه ماء الورد ونخلطهم بعد ذلك الحليب نمزج المكونات جيدا للحصول علي قوام مثل كريمي. ثم نضيف الخل ونقلب جميع المكونات بشكل جيد حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض.

طريقة الاستخدام

إليكم طريقة مضمونة لنجاح الماسك بطريقة خرافية ومفيدة لكم للحصول علي أفضل نتائج بفضل الله هي كالاتي:-