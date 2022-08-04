كيف أحضر شوربة السي فود في البيت زي المطاعم بالظبط؟

باتت المأكولات البحرية من أكثر المأكولات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وتعتبر شوربة السي فود من أكثر ما يقبل الكثير من الأشخاص بفضل مذاقها الشهي كما أنها تقدم للجسم الكثير من الفوائد الصحية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير شوربة سي فود.

طريقة تحضير شوربة سي فود

يتم تحضير شوربة سي فود بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية المقادير.

مكونات شوربة السي فود

شريحتان من السمك الفيليه. ربع كيلو جرام من الجمبري. ربع كيلو جرام كابوريا جاهزة. ربع كيلو جرام كليماري. القليل من زيت الجزر. رشة من مفروم الكرفس. عودان من الشبت. عودان من البقدونس. ثلاثة فصوص من الثوم. فصان من المستكة. القليل من الملح. رشة من الكمون. القليل من الفلفل.

خطوات تحضير شوربة السي فود

يتم تحضير شوربة السي فود بخطوات بسيطة وغير مكلفة نهائيًا وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير.

طريقة تحضير شوربة السي فود

يتم تشويح الثوم في إناء به زيت ويتم رفعه على النار ثم يتم إضافة الشبت والبقدونس ويتم التشويح ثم يتم إضافة المياه وتركه لحين الغليان. بعد ذلك يتم إضافة الملح والكمون والفلفل ثم يتم إضافة الكابوريا والكاليماري ويتم تركه لمدة دقيقتين. يتم وضع السمك والجمبري وتركهم لحين النضج ثم بعد ذلك تقدم.

طريقة تحضير شوربة السي فود بالكريمة

يتم تحضير شوربة السي فود بالكريمة بمقادير بسيطة وغير مكلفة وتلك المقادير هو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.

مكونات شوربة السي فود بالكريمة

ربع كيلو من السبيط. ربع كيلو من السوريمي. بصلة كبيرة. ملعقتان من الدقيق. لتر من مرقة الخضار. نصف كأس من اللبن. نصف كأس من الكريمة بشر ليمونة كبيرة. القليل من الملح. رشة من الفلفل. رشة من جوزة الطيب. القليل من الشبت. القليل من البقدونس.

خطوات التحضير

يتم تحضير شوربة سي فود بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير: