أفضل واقي شمس للبشرة من الاسمرار والكلف وتحدي

أفضل واقي شمس للبشرة، حيث يعتبر من افضل الانواع الواقي للشمس, وبمكون واحد فقط ونتائج فعاله جدا دون تكلفة ومتوفر في كل مطبخ وكل منزل, ويعد من اقوي انواع الكريمات، ويمكن عمله في المنزل بخطوات بسيطة جدا افضل من الجاهز الغالي جدا ويحتوي علي مواد ضار بالبشرة، والتعرض لشمس طول اليوم ممكن يسبب مرض لبشرة، ويعتبر منظف لبشرة وفعال جدا لإزاله التصبغات الناتجة عن اشعة الشمس الضارة، ويناسب جميع انواع البشرة, ويساعد في ترطيب البشرة الجافة, واليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن أفضل واقي شمس للبشرة، ومبيض للبشرة بمكون واحد فقط موجود في كل منزل دون تكلفة 2022.

مكونات عمل أفضل واقي شمس للبشرة في فصل الصيف 2022

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها بمكونات الطبيعي100٪ وفعال جدا وهي كالاتي:-

كوب من السمسم.

ملعقة نشا.

كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة بسيطة ودون تكلفة لتحضير كريم الحماية ومبيض وطبيعي للغاية في اسرع وقت ممكن وهي كما يلي:-

نطحن السمسم في الهون بشكل جيدا حتي نحصل علي بودرة سمسم مطحونة جيدا. ثم نحضر خلاط الكهربي ونضع فيه بودرة السمسم ونضيف عليهم نصف كوب من الماء المغلي. ثم نشغل الخلاط ونخلط المكونات جيدا حتي نحصل علي حليب السمسم ثم نصفي الخليط في كوب باستخدام المصفى. ونستخدم الباقي من التصفية يمكن استخدامه مقشر للبشرة والجسم كاملا. نضع حليب السمسم والنشا في علبة الخاصة بالعطر او وضعه في القالب الخاص بمكعبات الثلج.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة بسيطة جدا للاستخدام الواقي علي الجسم وكيفية الاستفادة من الخليط الرهيب الدي يحافظ علي بشرتكم من اشعة الشمس الحارقة وهي كالاتي:-