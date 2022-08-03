نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قراقيش الكمون المملحة بنكهة رائعة وشهية وبأبسط الطرق والمكونات في المقال التالي
قراقيش الكمون المملحة ، تعد من السناكس الهشة جداً والمقرمشة يتم تحضيرها من خلال مكونات سهلة وبسيطة جداً وغير مكلفة، وتعد من المقرمشات التي يتم إعدادها بنكهات مختلفة منها الكمون أو الكركم والكاري أو يمكن استخدام الزعتر حسب الرغبة والذوق، تعد من المخبوزات المحببة جداً للأطفال وأيضاً الكبار فهي شهية ولذيذة، تعد من أطيب المخبوزات التي يكن تقديمها كنوع من التسالي بين الوجبات الرئيسية تحضيرها سهل وبسيط جداً يجعلنا نستغني عن شرائها من الخارج تمامًا، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل قراقيش الكمون المملحة بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة.
مكونات عمل قراقيش الكمون المملحة
تتكون القراقيش من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ
- 3 أكواب من الدقيق.
- 8 ملاعق كبيرة من الزيت.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- ماء دافئ للعجن.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون الحب.
- نصف ملعقة صغيرة حبة البركة.
طريقة التحضير
يتم تحضير قراقيش الكمون المالحة بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ
- في وعاء عميق نضيف الدقيق ثم نضيف الخميرة الفورية والبيكنج بودر ثم نضيف كربونات الصودا و الملح والسكر.
- ثم نقلب المكونات جيداً مع بعضها البعض، ثم نضيف إلي الخليط الزيت.
- ثم نضيف الماء الدافئ تدريجياً ونبدأ في عجن المكونات حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة.
- نضيف إلي العجينة حبة البركة والكمون ثم نستمر في العجن، حتي نحصل على قوام ناعم للعجينة.
- نضع العجينة في وعاء عميق ثم نتركها حتي ترتاح لمدة 30 دقيقة مع مراعاة تغطيتها جيداً.
طريقة تشكيل العجينة
- نقوم بتقسيم العجينة إلي جزئيين متساويين في الحجم، ثم نقوم بفرد كل جزء على شكل دائرة كبيرة باستخدام النشابة وبسمك رقيق.
- ثم نقوم بتقطيع العجينة باستخدام قطاعة دائرية إلي دوائر صغيرة ثم نقوم بوضع قطع العجين داخل صينية مبطنة بورق الزبدة.
- ثم نقوم بعمل ثقوب صغيرة داخل كل قطعة من العجينة باستخدام عود خشبي.
- ثم ندخل الصواني فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 على الرف الشبكي في المنتصف حتي تأخذ لون ذهبي.
- نخرجها من الفرن وتترك حتي تبرد تمامًا، ثم تقدم بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قراقيش الكمون المملحة بنكهة رائعة وشهية وبأبسط الطرق والمكونات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.