قراقيش الكمون المملحة بنكهة رائعة وشهية وبأبسط الطرق والمكونات

قراقيش الكمون المملحة ، تعد من السناكس الهشة جداً والمقرمشة يتم تحضيرها من خلال مكونات سهلة وبسيطة جداً وغير مكلفة، وتعد من المقرمشات التي يتم إعدادها بنكهات مختلفة منها الكمون أو الكركم والكاري أو يمكن استخدام الزعتر حسب الرغبة والذوق، تعد من المخبوزات المحببة جداً للأطفال وأيضاً الكبار فهي شهية ولذيذة، تعد من أطيب المخبوزات التي يكن تقديمها كنوع من التسالي بين الوجبات الرئيسية تحضيرها سهل وبسيط جداً يجعلنا نستغني عن شرائها من الخارج تمامًا، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل قراقيش الكمون المملحة بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل قراقيش الكمون المملحة

تتكون القراقيش من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق.

8 ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ماء دافئ للعجن.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون الحب.

نصف ملعقة صغيرة حبة البركة.

طريقة التحضير

يتم تحضير قراقيش الكمون المالحة بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء عميق نضيف الدقيق ثم نضيف الخميرة الفورية والبيكنج بودر ثم نضيف كربونات الصودا و الملح والسكر. ثم نقلب المكونات جيداً مع بعضها البعض، ثم نضيف إلي الخليط الزيت. ثم نضيف الماء الدافئ تدريجياً ونبدأ في عجن المكونات حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة. نضيف إلي العجينة حبة البركة والكمون ثم نستمر في العجن، حتي نحصل على قوام ناعم للعجينة. نضع العجينة في وعاء عميق ثم نتركها حتي ترتاح لمدة 30 دقيقة مع مراعاة تغطيتها جيداً.

طريقة تشكيل العجينة