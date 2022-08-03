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طريقة عمل جمبري بالبقسماط متبل بأشهر الأكلات البحرية، يعتبر الجمبري أو الروبيان كما يسمى في البلاد العربية من أشهر الأكلات البحرية التي يعشقها ويحبها الجميع، وذلك فأنه مميز بطعمه اللذيذ والشهي وفوائده العديدة والكثيرة فالروبيان أو الجمبري يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والبروتينات والفسفور، كما يمكن أن يتم تقديم الجمبري أو الروبيان بعدة طرق فيمكن تحضيره مشوي أو في الفرن أو يمكن سلقه وعمل شوربة منه، ويمكن تقديمه مقلي متبل فقط أو مقلي بالبقسماط لكي تحصلي على روبيان مقرمش ولذيذ، واليوم أحضرنا أسهل طريقة لعمل الروبيان أو الجمبري بالبقسماط والبيض وهو من الأكلات اللذيذة السهلة التي يمكن إعدادها وتحضيرها بكل سهولة.
طريقة تحضير الجمبري بالبقسماط
- نحتاج إلى كيلو من الجمبري كبير الحجم ومقشر.
- 2 ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- كوب من الخل الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الشطة.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة صغيرة من خل التفاح.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب من البقسماط المطحون الناعم.
- 2 من البيض المخفوق.
- زيت غزير للقلي.
- 5 أكواب من الماء للنقع.
طريقة تحضير الجمبري بالبقسماط بالبيض
- في وعاء عميق نضيف الجمبري المقشر ونضيف عليه الخل الأبيض ورشة من الملح ونقوم بغسله جيدا.
- ثم نقوم بشطف الجمبري بالماء الجاري ثم نقوم بنقعه في الماء لمدة عشر دقائق حتى تكون نظيف تماما.
- بعد ذلك نقوم بتصفيه الجمبري من الماء جيدا ونقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والشطة.
- ثم نضيف إليهم الكركم ونمزجهم جيدا حتى يتشبع الجمبري من التتبيلة ويترك في التتبيلة لمدة ساعة ونصف.
- نقوم بإحضار وعاء صغير نضيف فيه الدقيق ثم نضيف البيض في وعاء أخر ونضيف إليه خل التفاح.
- ثم نقوم بإحضار وعاء صغير نضيف فيه البقسماط ثم نأخذ الجمبري ونضعه في الدقيق.
- بعد ذلك نضع الجمبري في البيض ثم نضعه في البقسماط.
- ثم نقوم بإحضار مقلاة عميقة نرفعها على النار ونضيف إليها زيت ليسخن جيدا.
- نقوم بوضع الجمبري في الزيت الساخن حتى يتحمر ويأخذ لونا ذهبيا.
- نرفع الجمبري من الزيت ونضعه على مناديل ورقية حتى يتم تصفيته من الزيت تماما.
- يقدم الجمبري بجانب الصوصات التي ترغبين فيها كما يمكنك صنع سندوتشات من الجمبري وتقدميها بجانب السلطة.
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