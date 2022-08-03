طريقة عمل جمبري بالبقسماط متبل بأشهر الأكلات البحرية، يعتبر الجمبري أو الروبيان كما يسمى في البلاد العربية من أشهر الأكلات البحرية التي يعشقها ويحبها الجميع، وذلك فأنه مميز بطعمه اللذيذ والشهي وفوائده العديدة والكثيرة فالروبيان أو الجمبري يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والبروتينات والفسفور، كما يمكن أن يتم تقديم الجمبري أو الروبيان بعدة طرق فيمكن تحضيره مشوي أو في الفرن أو يمكن سلقه وعمل شوربة منه، ويمكن تقديمه مقلي متبل فقط أو مقلي بالبقسماط لكي تحصلي على روبيان مقرمش ولذيذ، واليوم أحضرنا أسهل طريقة لعمل الروبيان أو الجمبري بالبقسماط والبيض وهو من الأكلات اللذيذة السهلة التي يمكن إعدادها وتحضيرها بكل سهولة.

طريقة تحضير الجمبري بالبقسماط

نحتاج إلى كيلو من الجمبري كبير الحجم ومقشر. 2 ملعقة صغيرة من ملح الطعام. كوب من الخل الأبيض. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من الشطة. ملعقة صغيرة من الكركم. ملعقة صغيرة من خل التفاح. كوب من الدقيق الأبيض. كوب من البقسماط المطحون الناعم. 2 من البيض المخفوق. زيت غزير للقلي. 5 أكواب من الماء للنقع.

طريقة تحضير الجمبري بالبقسماط بالبيض