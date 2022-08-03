طريقة عمل كريم النشا والليمون لتبيض البشرة والمناطق الغامقة بالجسم وإزالة البقع والتصبغات من أول استعمال 

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طريقة عمل كريم النشا والليمون، يتم وبمنتهى السهولة ومن خلال خطوات لطرق ووصفات مميزة من الممكن الاعتماد عليها للحصول على أفضل نتيجة على البشرة ومن خلال ما يلي نتعرف على أهم المعلومات حول طرق استخدام النشا والليمون لعمل أفضل تركيبة تعمل على تفتيح لون البشرة وفي أقل وقت ممكن، ومن دون الاعتماد على أي منتجات كيميائية مبيضة قد تتسبب في الكثير من المشكلات، ومنها حروق البشرة والتي قد يصعب بعدها معالجة البشرة، لذا لا بد وأن تبدأ كل من لديها معاناة مع البشرة الغير موحدة اللون أن تستخدم خلطات النشا والليمون، وعن أهم الوصفات نتحدث بالتفصيل في هذا التقرير القادم.
طريقة عمل كريم النشا والليمون لتبيض البشرة
وصفة تبيض البشرة بالنشا والليمون وصفة متميزة من الممكن أن نقوم بتحضير مكوناتها التالية:
المكونات
ملعقة من النشا.
ملعقة عصير ليمون.
ملعقة زيت زيتون.
ملعقة جل صبار.
طريقة التحضير
من أسهل الخطوات التي تسهل تحضير الوصفة ما يلي في النقاط القادمة:
- قومي باستعمال وعاء ملائم.
- يتم وضع مكون جل الصبار مع تذويبه بشكل جيد في الميكرو ويف.
- قومي بإضافة النشا مع التقليب باستخدام الأداة الملائمة.
- لا بد من إضافة الزيت والليمون، وذلك كي تكون الوصفة فعالة أكثر والتقليب للحصول على تركيبة ناعمة.
- من السهل تطبيق تلك الخلطة الطبيعية مدة حوالي 10 د وبعدها يتم غسل الوجه باستعمال الماء الفاتر.
- الاستمرارية في التطبيق يوحد لون البشرة ويقلل التجاعيد.
وصفة النشا والخميرة لتبيض البشرة
مكونات الوصفة نتعرف عليها من خلال الآتي تلك النقاط:
- ملعقتان من النشا.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من زيت اللوز.
- ملعقة من الخميرة.
- ملعقة عسل أبيض.
- قطرات من الليمون.
طريقة التحضير
- ضعي الفازلين في الوعاء الملائم.
- قومي بتذويب الفازلين فوق حمام مائي.
- يتم وضع كمية النشا مع تقليب المكونات.
- بقية المكونات تضاف للحصول على خليط كريمي مع ضرورة ترك الخليط 10 د قبل التطبيق كي يتفاعل بشكل جيد قبل أن يتم وضعه على الوجه.
- استعمال الخليط من النشا والخميرة مع الليمون يكون مرتين بالأسبوع.
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