نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الدجاج بالتتبيلة الهندية بمذاق أكثر من رائع وبمكونات متوفرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدجاج بالتتبيلة الهندية ، من الوصفات الغير تقليدية ومذاقه أكثر من رائع، كما أن مكوناته متوفرة وبسيطة، وهي عبارة عن مجموعة من التوابل والبهارات المميزة، كما أن مذاق الدجاج بهذه الطريقة مميز وشهي للغاية وسيكون مفضل لدى الجميع.

كما أن الدجاج عمومًا من الأكلات التي يقبل على تناولها الكثيرين، فهي مفضلة بأي طريقة تعد بها على الأغلب، ولكن إعدادها بهذه التتبيلة سيزيد من لذتها خاصة لكونها تتبيلة بنكهة قوية ومختلفة ومميزة، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة ومذاق مميز مثل طريقة عمل الكريب الحادق بالدجاج، أو إعداد خلطة بهارات البطاطس المقلية المميزة، وفيما يلي من خلال موقع ثقفني سنتعرف على طريقة تحضير الدجاج بالتتبيلة الهندية

مكونات الدجاج بالتتبيلة الهندية

أغلب مكونات هذه الوصفة متوفرة في المنزل، فهي مكونات بسيطة والبهارات المستخدمة كذلك قد تكون متوفرة في أغلب المطابخ ومكوناتها كالتالي:

دجاجتين متوسطي الحجم.

مكونات التتبيلة:

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة كزبرة يابسة مطحونة.

ملعقتين كبار بابريكا.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المفروم.

نصف كوب عصير ليمون.

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة هريسة.

ملعقتين كبار خل.

عشر فصوص ثوم مفرومين.

طريقة التحضير

طريقة تحضير الدجاج بالتتبيلة الهندية من أسهل ما يكون، ولا تتطلب الكثير من الخطوات وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط جميع مكونات التتبيلة جيدا من بعضهم البعض.

ثم نقوم بترك التتبيلة جانبا، ونقوم بغسل الدجاج جيدا، وبعدما يتم غسله نقوم بتجفيفه من الماء جيدا.

ثم نقوم بقطع كل دجاجة إلي نصفين بشكل طولي، ونقوم بخلط الدجاج جيدا مع التتبيلة التي قمنا بإعدادها مسبقا.

وبعدما نخلط الدجاج مع التتبيلة جيدا نقوم بتغطيته ونتركه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتي يتشرب التتبيلة جيدا.

ويمكننا تركه لمدة ليلة كاملة لزيادة النكهة.

ثم نقوم بإحضار صينية مستطيلة الشكل ونضع بداخلها مقدار مناسب من شرائح البطاطس والفلفل الرومي (اختياري) ونوزعهم في الصينية بالتساوي.

ثم نقوم بوضع الدجاج فوق طبقة البطاطس، ونقوم بصب الكمية المتبقية من التتبيلة فوق الصينية.

بعد ذلك نقوم بتغطية الصينية بطبقة من ورق الزبدة ثم طبقة من ورق الألمنيوم.

وندخل الصينية في الفرن المسخن مسبقا على الرف الأسفل على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.

وبعد مرور نصف ساعة نقوم بوضع الصينية على الرف الأوسط لمدة ساعة ونخفض درجة الحرارة إلي ١٨٠ درجة.

ثم بعد مرور الساعة نقوم بإزالة ورق الزبدة وورق الألمنيوم ونشعل نار الشواية لمدة نصف ساعة حتي تتحمر الصينية من الأعلي.

والمدة الإجمالية لتسوية الصينية في الفرن هي ساعتين.

ثم يكون الدجاج بالتتبيلة الهندية جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

كيفية إعداد سلطة الطحينة للمشاوي

يكثر تناول سلطة الطحينة مع المشويات، وهي من السلطات التي يمكن تاولها مع العديد من الأطعمة كالسندوتشات المختلفة و المشويات عموما، وسنتعرف على مكوناتها وطريقة تحضيرها فيما يلي:

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتين خل.

ربع كوب طحينة.

ثلاث فصوص ثوم مفرومين.

ثلاث ملاعق دقيق.

طريقة التحضير