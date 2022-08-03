أهم ست فوائد لمشروب شاي اللافندر وطريقة تحضيره بسهولة

فوائد مشروب شاي اللافندر وطريقته، اللافندر عبارة عن نبات أو عشبة عطرية تتميز بالرائحة الجميلة الجذابة لها التي يفضلها العديد من الأشخاص لا سيما النساء لهذا نجد هناك العديد من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة تستخدم رائحة اللافندر، وما لا يعرفه الكثيرين أن اللافندر ليس فقط نبات عطري أو زيت عطري يستخدم لوصفات الشعر أو البشرة ولكن هناك شاي اللافندر الذي يوفر للجسم أكثر من فائدة مختلفة جميعها هامة للجسم طوال الوقت وهي موضع حديثنا اليوم.

طريقة تحضير مشروب شاي اللافندر

المميز في كوب شاي اللافندر أن السعرات الحرارية به ليست كثيرة إذ لا تتخطى 16 عشر سعر حراري للمكونات التالية:

ماء: نصف لتر حوالي كوبان.

زهور لافندر: ملعقة حجمها كبير.

عصير ليمون طازج: ملعقة نفس الحجم.

عسل أبيض: مقدار ملعقة صغيرة أو كبيرة حسب الرغبة للتحلية.

خطوات الإعداد

في قدر عميق موضوع على النار يتم إضافة الماء وأزهار اللافندر البنفسجية ويتم تركها على النار لبعض الوقت حتى يقترب الماء من الغليان بحوالي ثلاث دقائق فقط. يفضل عدم ترك الشاي يغلي كثيرًا على النار حتى لا يكون المذاق النهائي مر. ومن ثم بعدها يصفى من أي شوائب ويضاف إليه العسل للتحلية وعصير الليمون لتعزيز المذاق والفوائد. ويتم تقديم شاي اللافندر ساخنًا.

فوائد شاي اللافندر للجسم

بسبب القيم الغذائية والمحتوى الغذائي الموجود في مشروب اللافندر فإن الجسم يستفيد منه بصورة أكبر بشتى الطرق ومن أبرز وأهم فوائد مشروب اللافندر للجسم هي: