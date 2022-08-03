كيراتين النشا لفرد الشعر وتنعيمه هيغير شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير خلال ساعتين 

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كيراتين النشا لفرد الشعر وتنعيمه، من الممكن أن يتم تحضيره من خلال استعمال مكونات بسيطة من المنزل وكلها مكونات من الطبيعة تعمل على تحسين مستوى نعومة الشعر والتخلص بشكل تام من أي تجاعيد قد تكون متواجدة على الشعر وقد تؤدي تلك التجاعيد إلى مشكلات على الشعر ومنها صعوبة التصفيف وبالتالي تعرض الشعر للتقصف، ومن خلال هذا التقرير القادم نوضح أفضل الوصفات للفرد وبشكل طبيعي للشعر وللتخلص من أي تجاعيد أو أي عيوب على الشعر وفروة الرأس، ومن خلال ما يلي سنوضح أهم المكونات وطريقة التحضير والتطبيق للوصفات.
كيراتين النشا لفرد الشعر وتنعيمه
كيراتين طبيعي للشعر باستخدام العسل والنشا من الخلطات الطبيعية الأبرز، والتي تعالج الكثير من عيوب الشعر، ومن بين أهم مكونات الوصفة ما يلي:
المكونات
- ملعقة من النشا.
- ملعقتان عسل أبيض.
- ملعقة من جل الصبار.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من الليمون.
طريقة التحضير
إذابة جل الصبار بشكل جيد في الميكرو ويف خلال عشر ثواني فقط يكون جاهز للخلط بالمكونات الأخرى.
- خلط النشا مع الفازلين المذاب حتى نجد أن الخليط يخلو تماما من أي تكتلات.
- إضافة زيت الزيتون وعصير الليمون ثم تقليب كل المكونات بشكل جيد.
- يضاف العسل على الخليط وبعد أن يتجانس كل مقدار التركيبة يتم تحضيرها يسهل التطبيق على الفور فوق خصلات.
- تطبيق خليط النشا والعسل يكون مدة تعادل ربع ساعة بعدها لا بد من التخلص التام من أي تواجد لبقايا الخليط.
وصفة النشا والفازلين لفرد الشعر وتنعيمه
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من زيت الخروع.
- القليل من الملح.
- ملعقتان من زيت السمسم.
طريقة التحضير
- ينبغي إذابة الفازلين كخطوة أولى قبل أن يتم الحصول على الوصفة.
- لا بد من استخدام المكونات الخاصة بالوصفة بالكامل.
- الخليط من السهل استعماله بعد اكتمال تحضيره ولا بد وأن يكون خالي من أي تكتلات بسبب النشا.
- الخليط يسهل توزيعه على الشعر من ربع إلى ثلث ساعة.
- بعد فرد الخليط على الشعر المدة المطلوبة يتم غسل خصلات الشعر بالماء والشامبو الطبيعي، ويراعى تكرار التطبيق مرتين بالأسبوع.
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