طريقة عمل فطيرة الدجاج لوجبة عشاء خفيفة مفيدة وصحية

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طريقة عمل فطيرة الدجاج لوجبة عشاء خفيفة، إذا كنتي تبحثين عن وجبة سريعة ومثالية ومختلفة وجديدة وفي نفس الوقت مغذية ومفيدة ومشبعة فأنت بحاجة لوصفة فطيرة الدجاج الشهية، حيث أن فطيرة الدجاج لذيذة كما إنها التي تحتوي على جميع العناصر الغذائية المفيدة لكي ولأفراد أسرتك خاصة أطفالك، وفي نفس الوقت يمكنك أن تقدمي إلى أسرتك الدجاج بطريقة جديدة لكي يفضلوا تناوله باستمرار كما أن تلك الفطيرة تصلح باعتبارها وجبة غداء أو وجبة للعشاء خفيفة مفيدة وصحية. طريقة عمل فطيرة الدجاج شهية الخفيفة بصلة متوسطة مقطعة إلى شرائح. 2 فص من الثوم المفروم. 3 من صدور الدجاج المقطعة شرائح ومطهية. كوب من صلصة الطماطم. ملعقة صغيرة من ملح الطعام. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. نصف كوب من البقدونس المفروم. 2 كوب من الحليب. كوب من الزيت النباتي. 2 ملعقة كبيرة من الزبدة. 5 من البيض بدرجة حرارة الغرفة. 2 حبة من البطاطس المسلوقة والمهروسة. 2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. كوب من الجبن الكريمي البرازيلي. كوب ونصف من جبن الموزاريلا. طريقة تحضير فطيرة الدجاج خفيفة ولذيذة نقوم أولا بإحضار طاسة عميقة نضيف فيها القليل من الزيت ثم نضيف البصل والثوم ليأخذوا لون ذهبي خفيف، ثم نضيف إليهم صدور الدجاج المقطعة ونقلبهم جيدا حتى يأخذ الدجاج لونا ذهبيا ويتغير لونها.

بعد ذلك نقوم بإضافة صلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود والبقدونس المفروم، ويتم تقليب الخليط جيدا ثم نرفعه من النار ونتركه جانبا.

ثم نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضيف بداخله كل من الحليب والزيت والزبدة، ثم نضيف إليهم البيض والبطاطس المسلوقة والمهروسة ونقوم بخفقهم جيدا.

ثم نقوم بإضافة الخليط إلى وعاء عميق ونضيف إليه كل من الدقيق والبيكنج بودر، ثم نقوم بالعجن جيدا بواسطة اليد حتى يتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة طرية.

ثم نقوم بإحضار صينية ندهنها بالزبدة جيدا ونضيف فيها نصف كمية العجين، ثم نفرد العجينة في الصينية ثم نضيف عليها مزيج الدجاج الذي أعددناه ونوزعه جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الجبن الكريمي والجبن الموزاريلا المبشور، ثم نقوم بتغطيتها بباقي كمية العجين فوق الحشوة ونقفلها جيدا، نقوم بإدخال صينية فطيرة الدجاج إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

نضع صينية فطيرة الدجاج على الرف الأوسط وتترك لمدة نصف ساعة لتنضج وتأخذ لونا، تقدم فطيرة الدجاج ساخنة بجانب البطاطس المقلية والصوصات التي تفضليها. عمر شويل - جدة طريقة عمل فطيرة الدجاج لوجبة عشاء خفيفة مفيدة وصحية - ثقفني

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