انت الان تتابع خبر اكتشاف جديد يصدم المجتمع الطبي وجود علاقة بين تناول الخضروات المخللة وخطر الإصابة بسرطان المعدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على الرغم من عدم وجود طريقة معينة للوقاية من السرطان أو علاجه، إلا أنه يمكن السيطرة على العوامل التي تزيد خطر الإصابة به. ويقوم الباحثون بشكل متزايد بدراسة الدور الذي تلعبه بعض الأطعمة في التأثير على مخاطر الإصابة بالسرطان.

وتعد واحدة من أكثر النتائج إثارة للدهشة هي وجود علاقة بين تناول الخضروات المخللة (التي يتم تحضيرها بواسطة حمض صالح للأكل يضاف أو يتشكل عن طريق التخمير) وخطر الإصابة بسرطان المعدة.

وقد حقق الباحثون في ارتباط تناول الخضار المخللة والأسماك المملحة بسرطان المعدة في المراكز الكورية المتعددة لدراسة الوبائيات ودراسة السرطان. وكتب الباحثون في مجلة Cancers إن الدراسة اقترحت زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة بسبب تناول الخضروات المخللة والأسماك المملحة.

وعلى الرغم من أننا لا زلنا بحاجة إلى إجراء المزيد من التحليل الكمي لتحديد وجود ارتباط بين كميات الخضار المخللة التي يتم تناولها بزيادة أو انخفاض مخاطر الإصابة بالسرطان، إلا أنه لاحظ الباحثون أن معدل الإصابة بسرطان المعدة كان أعلى بمقدار 1.15 مرة مقابل زيادة قدرها 40 غم/يوم في تناول الخضروات المخللة.

وخلص الباحثون إلى أن نتيجة هذه الدراسة تعزز نتائج الدراسات السابقة، والتي أظهرت زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة مقارنة بين أعلى وأقل تناول للخضروات المخللة والأسماك المملحة. كما تدعم النتائج التي تم التوصل إليها الدليل على أن تناول كميات كبيرة من الخضار المخلل والأسماك المملحة يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان المعدة.