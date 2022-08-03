لأحلى تسلية اعملى لأولادك مقرمشات الذرة اللذيذة فى البيت بأسهل الطرق

تعد مقرمشات الذرة من أنواع التسالي اللذيذة، والتى يفضلها الكثير من الأشخاص وعليها إقبال كبير فى محلات بيع التسالي والمقالي، كما انها من الأنواع المفيدة جدا والمغذية لما تحتوي عليه حبة ذرة من فيتامينات ومعادن مهمة لصحة الجسم، وكذلك تعتبر من التسالي التى يعشقها الأطفال وهى مفيدة لهم لذلك ننصح كل أم بعملها لأطفالها فى المنزل وذلك لضمان جودة مكوناتها، وتعتبر من التسالي الجميلة وخصوصاً فى فترة الأجازة مع السهرات العائلية اللطيفة التى تجمع بين أفراد الأسرة بطريقة ممتعة، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير مقرمشات الذرة اللذيذة فى المنزل بالتفصيل.

مكونات مقرمشات الذرة

تتكون مقرمشات الذرة من بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي:

١/٢ كيلو من حبوب الذرة الصفراء.

ملعقة كبيرة من الكركم.

١/٢ كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

١/٢ كوب من دقيق الذرة.

ملعقة صغيرة من الشطة.

٣ ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الملح.

زيت للقلي.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

طريقة التحضير والتجهيز

طريقة عمل مقرمشات الذرة فى المنزل سهلة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فهيا بنا نتعرف عليها فيمايلي:

نحضر حلة ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونضعها على النار حتى تغلي. ثم نضيف عليها حبوب الذرة ونغطيها ونقلبها من وقت لآخر لمدة نصف ساعة حتى تنضج وتصبح طرية. بعد ذلك نصفيها ونترك بها القليل من الماء ونضيف عليها نصف كوب الدقيق الأبيض ونصف كوب دقيق الذرة والنشا. ونضيف عليهم أيضاً التوابل من الملح والفلفل والسبع بهارات والبابريكا والكركم والشطة ونقلبهم مع بعض كويس. بعد ذلك نقوم بنخله كويس للتخلص من الدقيق الزائد. نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت للقلي. نتركها حتى يسخن الزيت ثم نقوم بوضع حبيبات الذرة ونقليها حتى تصبح مقرمشة وذهبي اللون. نصفيها من الزيت ونخرجها على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد. نتركها حتى تبرد ثم نضعها فى طبق التقديم وتقدم وبكده يكون عندك احلى ذرة مقرمشة لأحلى السهرات وبالف هنا وشفا.

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