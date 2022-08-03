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طريقة عمل كيك بالبسكويت بدون فرن في وقت سريع تحب كثير من السيدات تجهيز أشهى أنواع الحلويات والكيك في المنزل في وقت قليل ولا تحتاج كثير من المكونات أو الخطوات عند تجهيزها في المنزل حيث يمكن عمل كيك بدون استخدام الفرن في وقت سريع للغاية بجانب أن مذاقها شهي ولذيذ، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة المكونات والخطوات المطلوبة يتم تجهيزها بطريقة شهية ولذيذة. عمل كيك بالبسكويت بدون فرن المكونات خمس ملاعق كاكاو

ملعقة صغيرة نشأ

سبع ملاعق دقيق

كوب سكر

أربع أكواب حليب سائل

اثنين باكيت بسكويت شاي

ملعقتين جوز الهند

ملعقتين زبدة طريقة التحضير نبدأ بتجهيز وعاء مناسب ويتم وضعه على النار ثم أضافة الحليب والسكر ويتم التقليب حتى ذوبان السكر ثم أضافه الدقيق والنشا. بعد ذلك يتم إضافة الكاكاو وتخلط المكونات مع بعضها وبعد أن يصل إلى مرحلة الغليان نقوم بإضافة جوز الهند والزبدة والاستمرار في التقليب وتهدئة النار ثم يتم رفع الوعاء من على النار ووضعها في صينية بيريكس وإضافة طبقة من البسكويت بعد ذلك تقوم بإضافة هذا الخليط فوق البسكويت. ويتم تكرار عمل طبقة من البسكويت حتى كمية وبعد ذلك يتم حفظها في الثلاجة حتى تتماسك لمدة ثلاثة أو أربع ساعات. ثم يتم تزيينها بحبيبات الشيكولاته أو يمكن تزيينها بالكريمه أو الشيكولاته المبشوره ويمكن أيضا إضافة المكسرات المطحونة وبالهناء والشفاء. طريقة عمل شيكولاته صحية المكونات ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملعقة عسل

3 ملاعق كاكاو طريقة التحضير نبدأ بتجهيز وعاء مناسب ونضع العسل والكاكاو ويقلب جيداً ثم نضع الزيت مع التقليب المستمر ثم نضع الحليب تدريجيا مع التقليب حتى لا يتكتل ثم يتم حفظها في وعاء مناسب. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك بالبسكويت بدون فرن في وقت سريع - ثقفني

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