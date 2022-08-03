بمناسبة اقتراب يوم عاشوراء قدمي لأسرتك ولجيرانك طبق العاشوراء المصرية الجميل

تعد العاشوراء المصرية من أطباق الحلويات المشهورة فى مصر، والتى ارتبط تقديمها فى شهر محرم وخاصة فى مناسبة يوم عاشوراء، وهى عبارة عن مزيج من حبوب القمح واللبن والنشا ويزين بالمكسرات المختلفة، وهى عادة اعتاد عليها المصريين فى هذا اليوم ويقدمونها للأهل وللجيران كنوع من الترابط فى هذه المناسبة، وهى قريبة من المهلبية ولكنها تزداد قيمة غذائية عنها لأنها تحتوى على القمح المليئ بالفيتامينات والمعادن المختلفة المهمة لبناء الجسم وتمده بالطاقة والنشاط والحيوية، لذلك سول نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير وتقديم طبق العاشوراء المصرية بالتفصيل.

مكونات طبق العاشوراء المصرية

يتكون طبق العاشوراء المصرية من مجموعة من المكونات المفيدة جداً والمغذية فهيا بنا نتعرف عليها سوياً فيمايلي:

٢ كوب من حبوب القمح.

٣ ملعقة كبيرة من النشا.

١/٢ كوب من اللبن السائل البارد.

كوب من السكر.

بضع قطرات من خلاصة الفانيليا.

٤ كوب من اللبن السائل.

٥ كوب من الماء.

كوب من المكسرات ( جوز أو لوز أو بندق).

للتزيين

جوز هند مبشور.

زبيب.

طريقة التحضير والتقديم

طريقة عمل طبق العاشوراء المصرية سهلة ويمكنك عملها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

أولا نقوم بغسل حبوب القمح جيداً ونشطفها كويس ثم نحضر حلة مناسبة ونضع بها القمح. نضيف عليه الماء حتى تغطي الحبوب تماماً ثم نضعها على النار حتى تغلي. ثم نغطيها ونتركها على نار هادئة حتى تكمل تسويتها وتنضج تماماً. بعد ذلك نرفعه من على النار ونتركه يبرد قليلاً ثم نضعه فى الخلاط ونخلطه ضربه واحدة. ثم نضعه فى الحلة مرة أخرى ونضيف عليه اللبن والسكر ونضعه على النار حتى يغلي ويذوب السكر مع التقليب. بعد ذلك نقوم بتذويب النشا فى نصف كوب اللبن البارد ونضيفهم على الخليط السابق. نتركهم على النار مع التقليب المستمر لمدة ١٠ دقائق حتى يثقل قوامها. نرفعها من على النار ونتركها تبرد قليلاً ثم نضيف عليها المكسرات ونقلبها ونغرفها فى أطباق التقديم ونزينها بجوز الهند والزبيب. 1نضعها فى الثلاجة حتى تبرد ثم تقدم وبالف صحة وعافية.

فوائد النشا للجسم

هناك العديد من الفوائد الصحية والمفيدة للنشا تتمثل فى بعض الفوائد التى سوف نعرضها عليكم وهى كمايلي :