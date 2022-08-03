مقشر منزلي قوي لتفتيح وتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم كله من أول دلكة

التقشير الطبيعى للوجه والجسم والذى يتم عمله فى المنزل أفضل بكثير من التقشير الكيميائى الذى لا يناسب إطلاقا البشرة الحساسة لأن به مواد كيميائية وضارة تسبب فى تهيج البشرة وتسبب فى إحمرار الجلد وظهور الحساسية والحبوب وتعمل أيضا على تورم فى الجلد لأن بشرة الوجه رقيقة لا تتحمل هذه المواد، وبالتالى تترك الوجه والجسم بلون داكن، وظهور تصبغات داكنة سواء كان هذا التقشير فى مراكز التجميل أو بشراء منتجات مخصصة لذلك وهذا سوف يكلف الكثير من المال، وسوف نعرض إليكى فى هذا المقال طريقة لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم بطريقة آمنه وصحية وتناسب أى نوع من أنواع البشرة، والتى تتكون من عصير الليمون ودقيق الارز والسكر وزيت اللوز والنشا فتلك الوصفة عند وضعها على الوجه والجسم تزيل تماما كل الجلد الميت الذي يسبب فى ظهور البشرة سمراء، وبها تصبغات داكنة، وبقع الكلف والنمش، ويعمل هذا التقشير على تنشيط الدورة الدموية وتفتيح وتبييض الوجه والجسم، وتعمل أيضا على تنعيم الجلد، وهذه الوصفة مكوناتها متوفرة بأسعار رمزية تناسب الجميع فننصح كل الفتيات بإستخدام هذه الوصفة التى تحافظ على صحة بشرتك وتجعلك تشعرين بالسعادة والراحة.

أحيانا يتراكم على بشرة الجسم أيضا الوجه طبقات من خلايا الجلد الميتة فهي تظهر نتيجة عدم تنظيف أو تقشير البشرة بشكل جيد لذلك ينصح دائما بتقشير هذه المناطق بإستمرار، لأن عند الإهمال فيها قد تظهر هذه الأشياء عليها ولكي نقوم بإزالة الجلد الميت بطريقة طبيعية لابد من إستعمال مقشر طبيعي مثل مقشر القهوة.

يعد اللون الأشقر من الألوان التي ترغب كل إمرأة وفتاة في الحصول عليه وتلوين الشعر به حيث أن هذا اللون يناسب كل ألوان البشرة سواء البشرة البيضاء أو البشرة السمراء، وهذا اللون يمكننا أن نحصل عليه بطريقة طبيعية بإستخدام مسحوق الحناء فمن المعروف أن خلطة الحنه تكون مفيدة للشعر لأنها من المكونات الطبيعية وغير ذلك فهي تحتوي على مواد مفيدة جدا.

مكونات تقشير الجلد الميت من الوجه والجسم

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الأرز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من البيكنج صودا

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من السكر

كمية مناسبة من الماء

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من زيت اللوز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من خل التفاح

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادى

طريقة عمل خلطة لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم