نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض الرقبة في ثواني خلطة صاروخية لتبييض سواد الرقبة من اول مرة حتى لو سوده مثل الفحم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الرقبة الرشيقة من أبرز عوامل الجذب بالنسبة للمرأة ، حيث تضعها في حالة من الجمال والحزم ، ولكنها تميل إلى السواد بسهولة لعدة أسباب ، لذا فقد حان الوقت لمنح هذا الجزء من الجسم الكثير من الوقت تحت بشرتك. – يمكن أن تؤثر الرعاية على المدى في روتين العناية ، خاصة إذا كانت ذات نوعية رديئة ، على الجلد ؛ نتيجة تفاعل المواد المكونة لها مع العرق والأوساخ. عدم الاستحمام والإهمال الحفاظ على النظافة الشخصية. عدم ترطيب الرقبة بكريم خاص يتركها جافة ومتشققة ، مما يجعلها داكنة. يزيل خلايا الجلد الميتة المتراكمة دون تقشير الجلد. الشمس ضارة بشكل خاص والأشعة فوق البنفسجية. نظام غذائي فقير يحتوي على نسبة عالية من النشا والمواد السكرية. زيادة الوزن. عدوى الغدة الدرقية. التهابات ومشاكل الجلد ؛ استخدام بعض المكياج وحتى العطور. وإليك أهم أسباب وعوامل سواد الرقبة وأقوى مزيج النشا الطبيعي لتبييض الرقبة.واليك خلطة النشا لتفتيح الرقبة في وقت قصير بمواد طبيعية.

أحتلت مشكلة سواد الرقبة المركز الاول في جعل الكثير من الفتيات والسيدات عن طريقة للتخلص من تلك المشكلة التي تسبب لهم الكثير من المواقف المحرجة حيث يمكننا إستخدام اقوى الوصفات التي تعمل على جعل الرقبة بيضاء مثل الحليب ووصفة النشا هي من اقوى الوصفات التي تعمل على جعل الرقبة مثل الحليب.

خلطة النشا لتبييض سواد الرقبة من اول مرة

وصفة لتبييض الرقبة في ثواني

وصفة النشا والبرتقال لتبييض الرقبة

واحد صفار بيضة

ملعقتين من الزبادي

ملعقتين من النشا

ربع كوب عصير البرتقال

طريقة عمل خلطة النشا والبرتقال :

قومي بمزج كلا من المكونات السابقة ، ثم قومي بوضع المزيج على رقبتك مدة نصف ساعة حتي يجف ، ثم اغسليها بالماء الفاتر.

خلطة النشا والكركم لتبييض الرقبة

مكونات الخلطة:

١ ملعقة من النشا

٢ ملعقة من الكركم

ماء مقدار فنجان قهوه

طريقة استعمال الخلطة :

امزجي الخليط جيدا حتى ينتج مزيج من العجينة ، ثم قومي بفرك الرقبة بالمزيج ثم يترك مدة ثلث ساعة ثم اغسلي الرقبة جيدا وستجدين نتيجة ملحوظة

خلطة النشا والشوفان لتبييض الرقبة

وصفة لتبييض الرقبة في ثواني

مكونات :

٢ ملعقة من النشا

١ملعقة دقيق الشوفان

١ملعقة عصير الطماطم

طريقة استعمال :

امزجي المكونات جيدا ثم إدهني رقبتك بخليط النشا والشوفان بحركات دائرية ، وتترك مدة نصف ساعة ثم اشطفي رقبتك جيدا وستلاحظي نتيجة مذهلة .