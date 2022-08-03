نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من مشروب السفن أب طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي بمكونات طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر باللون النحاسي من أحدث صيحات الموضة لهذا العام، مما يجعل الكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن الدرجات التي تناسب بشرتهم؛ حيث أن هذا اللون يناسب جميع ألوان البشرة ولكن الكثير من الفتيات يلجئون إلى صبغ الشعر بالمنتجات التي تباع في صالونات التجميل، ولكن بالرغم من ارتفاع الأسعار إلا أن هذه الوسيلة تضر الشعر ضرر بالغ، وذلك نظرا لما تحتويه هذه المنتجات من مواد كيميائية والبعض الآخر يلجأ إلى المكونات الطبيعية؛ فهى من أفضل الطرق التي تفيد الشعر وتغذية وتعطيه نفس النتيجة، لذلك وفرنا لكم في هذا المقال أفضل الطرق المنزلية لصبغ الشعر باللون النحاسي.

صبغ الشعر باللون النحاسي بمكونات طبيعية

من خلال هذه المكونات يمكنك صبغ الشعر باللون النحاسي الرائع، والذي يضيف إلى شعرك جمالا لا يضاهى، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

كوب متوسط الحجم من الحناء السوداني.

مقدار كوب من مشروب سفن أب صودا.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

ربع كوب من زيت الزيتون.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك تحضير خلطة ممتازة تساعد في تلوين شعرك باللون النحاسي الجذاب، والطريقة كالآتي:

نحضر وعاء مناسب للحرارة ونقوم بغلي القرنفل جيدا، ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا.

نحضر وعاء اخر ونضع به كلا من الحناء وزيت الزيتون، ويقلب جيدا ثم نتركه لمدة ربع ساعة قبل العجن.

ثم نضيف إليهم السفن آب.

نضيف إلى الخليط ماء القرنفل ثم يتم عجن الحناء جيدا.

يتم تطبيق الحناء على الشعر من الجذور إلى الأطراف بواسطة فرشاة.

نترك الشعر لمدة نصف ساعة ثم نقوم بفرك الشعر جيدا، ومن ثم يتم غسل الشعر جيدا حتى يتخلص من بقايا الخليط.

صبغ الشعر باللون الكستنائي

من خلال مكونات بسيطة جدا نحصل على اللون الكستنائي الجذاب، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

كوب صغير من الحناء.

علبة زبادي بلدي.

ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مغلي البابونج للعجين.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية نحصل على اللون الرائع بطريقة بسيطة جدا، وهى كالتالي:

نحضر وعاء عميق ونخلط به جميع المكونات ماعدا الليمون.

نترك الخليط أربعة ساعات حتى يختمر.

نضيف الليمون على الخليط ثم يطبق الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف.

يغطى الشعر بكيس من البلاستيك لمدة ست ساعات.

يغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر حتى نتخلص من الخليط تماما.

فوائد الحناء للشعر

تحتوي الحناء على فوائد كثيرة مفيدة للشعر، ومن أهم هذه الفوائد التالي: