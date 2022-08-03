نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض فوري لليدين والرجلين بوصفة النشا الصاروخية لإزالة البقع الغامقة والسواد بين الصوابع والجلد الميت نهائياً في المقال التالي
تعاني البعض من الفتيات من مشكلة إسمرار اليدين وتجعهم تلك المشكلة يبحثون عن بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح اليدين ويعتقد ان الكثير من الفتيات ان من الإستخدامات التي تعمل على تفتيح اليدين هي إستخدام الليزر وإستخدام الدلكات التي يتم عملها في مراكز التجميل بأغلى الاسعار حيث يمكننا إستخدام الخلطات الاخرى الطبيعية التي تعمل على تبييض اليدين وجعلها جميلة وجذابة، حيث تعتبر من الوصفات التي تشارك في الحصول على ايدي بيضاء ناعمة هي وصفة النشا والليمون ووصفة الكركم والقهوة وماء الورد والبيكنج صودا وغيرها من الوصفات الطبيعية الأخرى حيث تعتبر وصفة النشا من اقوى الوصفات التي تعمل على تبييض اليدين وتجعلها بشكل لامع وسحري وعلينا بإستخدام وصفة النشا مرتان في اليوم وبشكل يومي، وخلال عشرة ايام سوف تحصلين على ايدي بيضاء ولامعة مثل الحليب ويدخل النشا مع العديد من المكونات الطبيعية الاخرى التي تجعل الايدي بيضاء بشكل اسرع، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة النشا للحصول على ايدي بيضاء مثل الحليب ونقدم إليكي مكونات تلك الوصفة للوصول إلى النتيجة التي ترغبين بها.
تتعرض بشرة اليدين دائما لأشعة الشمس الضارة وبسبب هذا هي تكون باللون الداكن فأن بشرة اليدين السمراء تجعل أي فتاة تشعر بالإحراج، لذلك تبحث كلا منهم عن الإستخدامات التي تساعد على تبييض اليدين بشكل سريع فمن الممكن أن نستخدم وصفة النشا فهي يكون لها القدرة على تبييضها في أسرع وقت.
مكونات عمل وصفة النشا لتبييض اليدين
المكونات
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة النشا لتبييض اليدين
- احضري إناء او طبق صغير وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من النشا وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وقومي بتقليب تلك المكونات جيدا ببعضها حتى تتجانس تماما.
- بعد تقليب وخلط تلك الوصفة جيدا حتى تحصلين على قوام كريمي جيد، عليكي بغسل الأيدي جيدا بالماء حتى تصبح نظيفة.
بعد فرك اليدين وغسل اليدين جيدا بالماء قومي بوضع تلك الوصفة على الايدي وعليكي بفرك الايدي جيدا بتلك الوصفة حتى تتخلصين من اي متسخات متعلقة بالايدي مثل القشور والجلد الميت.
- بعد فرك الايدي بوصفة النشا قومي بتركها على الايدي لمدة خمسة وثلاثون دقيقة، وبعد مرور تلك الوقت قومي بغسل الايدي بالماء البارد.
- بعد غسل الايدي بالماء وتتخلصين من تلك الوصفة قومي بتكرار إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل يوم وخلال اول إسبوع من بداية إستخدام تلك الوصفة سوف تلاحظين النتيجة الجبارة التي ترغبين في الوصول إليها في انها تصبح ايدي بيضاء ولامعة وسحرية وبالنتيجة التي ترغبين في الوصول إليها.
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