كيك الخلاط السريع لكل يوم هشة ولذيذة وفي أقل من خمس دقائق هتحضرية في خطوة واحدة

يوجد بعض الأشخاص الذين لا يفضلون أن يقضوا أوقات طويلة داخل المطبخ لتحضير الحلويات، ولذلك فإنهم يبحثون عن بدائل وحلول أخرى تغنيهم عن الوقوف في المطبخ لأوقات طويلة، ولذلك فإننا سوف نقدم حل لعمل الكيك بطريقة سهلة توفر عليكم الوقت والمجهود المستهلكين في صنعها حيث يمكنكم الآن أن تقوموا بصنع كيك الخلاط وتقوموا بوضعه في الفرن مباشرة كل المطلوب هو أن يتم الحصول على كل المكونات التي تدخل في صنع هذا الكيك وبعد ذلك تبدأ في التحضير وسوف نستعرض معكم قائمة المكونات التي تدخل في صنع هذا النوع من الحلوى كما أننا سوف نقوم بتوفير طريقة التحضير الخاصة به.

مكونات كيكة الخلاط

طرق تحضير الكيك كثيرة ومختلفة كما أن الجميل في الكيك هو أن يمكن أن يتم تحضيره بعدة نكهات حسب رغبة الشخص الذي سوف يقوم بتناوله كما أن طريقة صنع الكيك ليست معقدة ولا تحتاج إلى الكثير من الخطوات على الرغم من أنها تحتاج الكثير من المكونات وتتمثل مكونات كيك الخلاط في الآتي:

2 كوب دقيق.

1 كوب سكر أبيض.

2 بيضة ويجب تركهم فترة خارج الثلاجة لكي يكونوا بنفس درجة حرارة الغرفة.

½ كوب من الحليب البودرة.

½ كوب زيت طعام.

كيس فانيليا.

ملعقة بيكنج بودر.

خطوات تحضير كيكة الخلاط في البيت

لا تستدعي طريقة تحضير الكيك في الخلاط عدد كبير من الخطوات حيث أن الأمر يتم بكل سهولة كل ما يهم هو أن يتم الالتزام بوضع المقادير بشكل صحيح وبعد ذلك سوف يتم الانتهاء من تحضير الكيك في أقل وقت ممكن ويتم الأمر بالطريقة التالية:

نقوم بتحضير الخلاط الكهربي.

نضع فيه البيض مع السكر والفانيليا واللبن ونبدأ في ضرب المكونات معاً في الخلاط.

نضيف بعد ذلك على المكونات السابقة الدقيق والبيكنج بودر.

نبدأ في خلط هذه المكونات معاً في الخلاط.

بعد التأكد من أن المكونات قد تداخلت كلها معاً بشكل جيد وقد أصبحت متجانسة بالشكل الكافي فإننا بهذه الطريقة قد حصلنا على عجينة كيك.

نحضر صينية فرن ونضع بها الخليط.

نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة لا تقل عن 35 دقيقة على درجة حرارة متوسطة.

بعد مرور هذه المدة نخرج الصينية من الفرن وننتظر إلى أن تبرد تماماً ومن ثم نبدأ في تقطيعها.

نصائح للحصول كيكة الخلاط سريعة ناجحة