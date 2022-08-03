بكيس خميرة فورية حضري أقوى كيراتين لفرد وتنعيم الشعر في ثواني

تحب السيدات والفتيات أن يكون لديهم شعر ناعم وطويل وغير مموج ولذلك فإنهم يبحثون بشكل دائم عن طريقة يمكن من خلالها أن يقوموا بالحصول على شعر ناعم ومفرود وهو الأمر الذي سوف نقوم بتوفيره في هذا الموضوع حتى تستطيع كل الفتيات والسيدات أن تبدأ في علاج الشعر على الفور، والجدير بالذكر أن طرق علاج الشعر أصبحت كثيرة ومتنوعة ويوجد الكثير منها غير مكلف مادياً على الإطلاق ولكن كل المطلوب هو أن يتم الاهتمام والالتزام بطريقة الاستخدام الخاصة بوصفات الشعر، وفي إطار هذا الشأن إليكم كافة التفاصيل.

مكونات وصفة الخميرة لتنعيم الشعر

يوجد أكثر من طريقة يمكن أن يتم استخدامها كيراتين طبيعي للشعر ومن بين هذه الطرق المستخدمة هي وصفة الخميرة ومن خلال هذه الطريقة يمكن لكل السيدات والفتيات أن يحصلوا على نتيجة فعالة للشعر ومن بين أهم المكونات التي تدخل في هذه الوصفة إليكم التالي:

1 كيس خميرة فورية.

ملعقة نشا كبيرة.

ملعقة عسل نحل.

2 ملعقة زبادي.

½ ملعقة خل تفاح.

خطوات وطريقة استخدام وصفة الخميرة

تستطيع الفتيات من خلال وصفة الخميرة أن يحققوا المعادلة الصعبة بين الحصول على شعر ناعم مفرود وطويل عن طريق علاج غير مكف على الإطلاق حيث أن كل المكونات التي تدخل في هذه الطريقة ليست مكلفة بالمرة وإنما تعتمد على طريقة الاستخدام الصحيحة لها كما أنها تعتمد على الالتزام بعدد المرات الأسبوعية في تطبيق هذه الطريقة وتتمثل خطوات الاستخدام في التالي:

نحضر وعاء.

نضع في الوعاء الخميرة والنشا ونقلبهم مع بعضهم البعض بشكل جيد.

نضيف بعد ذلك على المكونات السابقة الزبادي والعسل وخل التفاح ونقوم بتقليب المكونات معاً مرة أخرى.

نقوم بفصل الشعر عن طريق تجميع كل مجموعة من الشعر مع بعضهم البعض وإضافة الكرياتين معه ويجب أن يتم التأكد من أن الخليط قد تم توزيعه على الشعر بشكل جيد وكامل.

نقوم بعدها بلف الشعر وتغطيته بأكياس الشعر.

بعد مرور ساعة يمكن أن يتم فك الشعر.

يتم غسل الشعر بشكل جيد باستخدام الماء الفاتر والبلسم.

لكي يتم الحصول على نتيجة فعالة يجب أن يتم تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

فوائد الكرياتين