خبز البطاطس بالجبنة الموزاريلا بالمقلاة بطريقة سهلة وبمذاق لذيذ وروعة

خبز البطاطس بالجبنة الموزاريلا ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي يحبها الجميع الصغار والكبار على حد سواء، وهو سهل التحضير ولا يتطلب فرن ولا مجهود كبير، كما أن مكوناته بسيطة جدًا، ومتوفرة في كل بيت، بالإضافة إلى مذاقه الذي لا مثيل له، ويمكنكم تناوله مع الأكلات والصوصات المميزة، ويعد البطاطس من الأطعمة المحببة لدى الجميع، ويدخل في إعداد الكثير من الوصفات، حيث يضفي عليها المذاق اللذيذ والرائع، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس بالدجاج بالمقلاة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل خبز البطاطس بالجبنة الموزاريلا بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات خبز البطاطس بالجبنة الموزاريلا

يتكون خبز البطاطس بالجبنة الموزاريلا من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

مكونات العجينة

300 جم دقيق.

100 مل ماء دافئ.

100 مل ماء دافئ.

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة ونصف ملح.

ملعقة صغيرة ونصف سكر.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

مقادير الحشوة

520 جم بطاطس مسلوق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

15 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

110 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلًا من شرائها).

مقادير الوجه

15 جم زبدة غير مملحة مذابة (اختياري).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل خبز البطاطس بالجبنة الموزاريلا بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الماء الدافئ والخميرة الفورية والسكر، ثم نقلب جيدًا بالملعقة حتى تذوب المكونات.

ثم نضيف الدقيق والملح ونقلب بالملعقة.

ثم نضيف الحليب الدافئ ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نعجن جيدًا باليد حتى نحصل على عجينة.

ثم نضيف زيت الزيتون ونعجن جيدًا حتى تتشرب العجينة الزيت وتصبح ناعمة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء مدهون بالزيت.

بعد ذلك نغطي العجينة بكيس بلاستيك وتركها تختمر جيدًا في مكان دافئ.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البطاطس المسلوق والملح، ثم نهرسه جيدًا.

ثم نقسم البطاطس إلى 8 كرات متساوية في الحجم.

بعد ذلك نفرد كل كرة باليد، ثم نضع فوقها مقدار من الجبنة الموزاريلا المبشورة، ثم نغلق البطاطس بالجبنة ونكورها مرة ثانية.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نخرج الهواء من العجينة بعد اختمارها.

ثم نقسم العجينة إلى 8 كرات متساوية في الحجم.

بعد ذلك نفرد كل كرة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق ونضع فوقها كرة البطاطس، ثم نغلق الفطيرة بالبطاطس ونكورها، ثم نرش فوقها رشة دقيق، ثم نفردها بالشوبك بسمك 12 سم.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نضع مقلاة على نار عالية وندهنها بالزيت ونتركها حتى تسخن.

ثم نضع فيها الخبز وعندما يكتسب لونًا ذهبيًا من أسفل نقلبه على الجهة الثانية ونتركه حتى يكتسب لونًا ذهبيًا أيضًا.