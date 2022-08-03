نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك فازلين وملح تعالي أعلمك أزاي تتخلصي من الشعر الزائد في الوجه والجسم بدون ألم في المقال التالي
تتجه العديد من الفتيات والسيدات إلى إستخدام الإستخدامات الغير صالحة لوضعها على البشرة وهي الشمع حيث يعد هذا الشمع من الإستخدامات التي تسبب تصبغات في الجلد وتستخدمها الكثير من الفتيات في التخلص من الشعر المتواجد في البشرة لذلك يقومون بإستخدام تلك الإستخدام ولكن يترك العديد من الاضرار على البشرة ومنها كما ذكرنا التصبغات والعلامات والبقع الداكنة وتسبب ظهور حب الشباب وحساسية مفرطة للجلد حيث تعد تلك الطريقة من الطرق التي يجب علينا أن نتجتب إستخدامها وعلينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على التخلص من الشعر المتواجد في البشرة حيث تعتقد الكثير من الفتيات ان الوصفات الطبيعية ليس لها القدرة على التخلص من الشعر المتواجد في الوجه ولكن في الحقيقة توجد هناك أقوى وصفة للتخلص من الشعر المتواجد في الوجه والحصول على وجه ناعم مثل الحرير خالي من الشعر تماما، وهذه الوصفة هي وصفة الفازلين مع الملح التي تجعلكي تتمتعين بوجه جميل وجذاب لذلك علينا بإستخدام تلك الوصفة السحرية وهذه الوصفة بسيطة التكلفة على عكس الإستخدامات الاخرى، ونتيجة لذلك سوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة الفازلين والملح للتخلص من شعر الوجه ونقدم إليكي مكونات تلك الوصفة للحصول على نتيجة رائعة.
مكونات عمل وصفة الفازلين مع الملح للتخلص من شعر الوجه
- ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.
- ملعقتان كبيرتان من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
طريقة عمل وصفة الفازلين والملح للتخلص من شعر الوجه
- احضري طبق وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي وضيفي ملعقتان كبيرتان من الملح وعليكي بتقليب الفازلين مع الملح جيدا.
- بعد تقليب المكونين ببعضهما جيدا قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.
- بعد إعداد تلك الوصفة قومي بالتوجه إلى غسل بشرتك بالماء والغسول المناسب حتى تصبح بشرتك نظيفة وقومي بوضع هذه الوصفة التي قومنا بتحضيرها على البشرة واتركيها على بشرتك حتى تجف تماما.
- بعد التأكد من جفاف تلك الوصفة قومي بتقشيرها من البشرة بقطعة من القطن ثم قومي بغسل بشرتك بالماء وسوف تلاحظين زوال الشعر المتواجد في الوجه نهائيا وسوف تتمتعين ببشرة ناعمة مثل الحرير ورائعة وذات ملمس جميل وناعم لذلك ننصح الفتيات بإستخدام تلك الوصفة الطبيعية ذات النتيجة المذهلة التي تجعلكي تتمتعين ببشرة جذابة ومشرقة.
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