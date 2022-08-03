لو عندك فازلين وملح تعالي أعلمك أزاي تتخلصي من الشعر الزائد في الوجه والجسم بدون ألم

تتجه العديد من الفتيات والسيدات إلى إستخدام الإستخدامات الغير صالحة لوضعها على البشرة وهي الشمع حيث يعد هذا الشمع من الإستخدامات التي تسبب تصبغات في الجلد وتستخدمها الكثير من الفتيات في التخلص من الشعر المتواجد في البشرة لذلك يقومون بإستخدام تلك الإستخدام ولكن يترك العديد من الاضرار على البشرة ومنها كما ذكرنا التصبغات والعلامات والبقع الداكنة وتسبب ظهور حب الشباب وحساسية مفرطة للجلد حيث تعد تلك الطريقة من الطرق التي يجب علينا أن نتجتب إستخدامها وعلينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على التخلص من الشعر المتواجد في البشرة حيث تعتقد الكثير من الفتيات ان الوصفات الطبيعية ليس لها القدرة على التخلص من الشعر المتواجد في الوجه ولكن في الحقيقة توجد هناك أقوى وصفة للتخلص من الشعر المتواجد في الوجه والحصول على وجه ناعم مثل الحرير خالي من الشعر تماما، وهذه الوصفة هي وصفة الفازلين مع الملح التي تجعلكي تتمتعين بوجه جميل وجذاب لذلك علينا بإستخدام تلك الوصفة السحرية وهذه الوصفة بسيطة التكلفة على عكس الإستخدامات الاخرى، ونتيجة لذلك سوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة الفازلين والملح للتخلص من شعر الوجه ونقدم إليكي مكونات تلك الوصفة للحصول على نتيجة رائعة.

مكونات عمل وصفة الفازلين مع الملح للتخلص من شعر الوجه

ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة الفازلين والملح للتخلص من شعر الوجه