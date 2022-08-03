نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة اليابانية المعجزة لتبييض البشرة وتفتيحها 10 درجات لبشرة نقية وزي القشطة مثل اليابانيين في المقال التالي
وداعا لكل مشكلات البشرة المتعددة التي تعاني منها البعض من الفتيات وهي مشكلة إسمرار البشرة ومشكلة عدم الحصول على بشرة ناعمة، حيث نلاحظ الكثير من الفتيات يتمتعون ببشرة بيضاء مثل الحليب ومشرقة حيث تجعلهم هذه الوصفة يظهرون بشكل جميل ورائع ويبدون بشكل جذاب ونلاحظ البعض الآخر من الفتيات يعانون من مشكلة البشرة المتعددة ويرغبون في الوصول إلى بشرة بيضاء وتظهرين بشكل رائع وتجعلهم تلك المشكلة بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على تبييض البشرة وجعلها رائعة وجذابة ولا يوجد أفضل من طريقة إستخدام الخلطات اليابانية التي تعمل على جعل البشرة بيضاء مثل الحليب ولا تسبب أي ضرر للبشرة حيث يمكننا إستخدام وصفة طبيعية يابانية ويكون لها نتائج مذهلة ومنها وصفة النشا الزبادي ووصفة الزبادي مع الزيوت الطبيعية وغيرها من الوصفات الطبيعية الاخرى التي لها نتائج جميلة، وللتمتع ببشرة صافية وجميلة سوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة يابانية للحصول على بشرة جميلة ورائعة، وسوف نقدم إليكي مكونات تلك الوصفة للحصول على النتيجة التي ترغبين بها وللوصول إلى بشرة مذهلة ورائعة لا تسبب لكي الإحراج، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل تلك الخلطة ونقدم إليكي مكونات تلك الخلطة اليابانية لعملها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.
مكونات عمل وصفة خلطة يابانية لتبييض البشرة
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.
- ملعقة واحدة كبيرة من النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة عمل وصفة خلطة يابانية لتبييض البشرة
- عليكي من الآن تحضير طبق وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي وضيفي إليه ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وقومي بتقليب تلك المكونات جيدا ببعضها.
- بعد تقليب هذه المكونات ببعضها جيدا قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من النشا وعليكي بتقليب هذه المكونات مرة أخرى حتى تتجانس جيدا ويصبح قوام كثيف.
- بعد تحضير وإعداد تلك الوصفة قومي بوضعها على البشرة وضعيها في تحت العينين واتركيها على بشرتك حتى تجف وعند جفافها قومي بتقشير هذه الوصفة من على بشرتك.
- ثم قومي بغسل بشرتك جيدا بالماء حتى تصبح البشرة نظيفة وكرري إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال خمسة عشر يوم سوق تحصلين على بشرة بيضاء مثل الحليب وناعمة مثل الحرير ورائعة.
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