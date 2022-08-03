تعرف على فوائد التين الشوكي وأضراره

يتساءل العديد من الناس عن فوائد التين الشوكي وأضراره، لأنه يعد من الثمار اللذيذة التي يحبها الأطفال والكبار، وجدير بالذكر أنه ينمو على أطراف نوع معين من الصبار، و كما يأخذ شكل أسطواني ويحتوي من الخارج على طبقة من القشور ويكون لونه أخضر وبعد النضج يتحول إلى مزيج من اللون الأصفر و الأحمر.

فوائد التين الشوكي وأضراره

يتميز التين الشوكي بالعديد من الفوائد منها:

تنظيم مستوى السكر في الدم.

كما يعمل على تنظيف القولون.

يساعد أيضا في الوقاية من الإمساك وحالات عسر الهضم.

تقليل فرص الإصابة بسرطان القولون وقرحة المعدة.

الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

يخفض من معدل ضغط الدم.

يعمل على نقص مستوى الكوليسترول في الدم.

يقوي المناعة ويخلص الجسم من السموم.

كما يزيد من إنتاج كرات الدم البيضاء.

الوقاية من التهاب المفاصل.

الحمابة من الإصابة بهشاشة العظام.

يساهم في خسارة الوزن.

يقلل فرص الإصابة بأمراض الكبد.

يعمل على تقليل فرص الإصابة بالسرطان.

حماية البشرة من الهالات السوداء والتصبغات.

يمنع ظهور التجاعيد وآثار الشيخوخة.

الحماية من تساقط الشعر.

تحسين القدرة الجنسية عند الرجل ويزيد من الخصوبة.

زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم.

يساهم في علاج الحروق بسرعة.

أضرار التين الشوكي

بالرغم من فوائده العديدة إلا أنه له أضرار كثيرة على سبيل المثال هي:

يؤدي للإصابة بعسر الهضم.

كما أن كثرة تناوله يسبب الإمساك.

الغثيان.

الانتفاخ والغازات.

انسداد في الأمعاء.

انخفاض مستوى السكر في الدم.

التهاب القولون.

أضرار التين الشوكي للحامل

في حديثنا عن فوائد التين الشوكي وأضراره يجب تنبيه الحامل خاصة إلى أضراره وهي:

كثرة تناوله تسبب الشعور بالغثيان والإسهال والانتفاخ والصداع.

يجب على الحامل أيضا متابعة مستوى السكر في الدم عند تناول التين الشوكي.

الإكثار من تناوله يسبب التهاب الأنف والربو.

يسبب عسر الهضم والإمساك الشديد.

تورم في القدمين.

وهكذا نكون قد تحدثنا عن فوائد التين الشوكي وأضراره، كما يعد من الفواكه الصيفية الجميلة التي تفيد الإنسان، ولكن يجب تناوله بكمية مناسبة دون الإفراط حتى نتجنب أضراره.