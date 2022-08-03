كيكة المج السريعة بمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطريقة هشة وخفيفة في ربع ساعة

ليس من الضروري القيام بعمل الكيك وتقديمه بالطريقة التقليدية وهي عملها في صينية وهذه الطريقة من الطرق التقليدية وعلينا بتجديد تلك الطرق وتقديم الكيك بشكل مختلف عن طريق الوصفة التي سوف نقدمها إليكي، ويوجد هناك العديد من الانواع المختلفة لتناول الكيك ومنها كيك الفانيليا وكيك الشيكولاتة وكيك الشاي وغيرها من الانواع المختلفة منها، حيث تعد كيكة الشيكولاتة من ألذ انواع الكيك والتي يقبل على تناولها العديد من الناس، حيث يمكننا تقديم كيك الشيكولاتة بأشكال مختلفة وهي عن طريق عملها في مجات ويتم تسويتها في البخار وتعد هذه الطريقة من الطرق التي تجعل الكيك بطعم شهي وجميل ولا تحتاج هذه الطريقة إلى تكلفة ولا مجهود حيث يمكنك عمل الكيك في المنزل بالطريقة العادية، ولكن بدل من أن تقومي بصب خليط الكيك في صينية قومي بصبها في مجات لتناولها بطعم شهي وجميل وهذه الطريقة سهلة التحضير وبسيطة وغير مكلفة، وتبحث العديد من الفتيات عن طريقة لعمل كيك المج بطريقة سهلة وبسيطة ونقدم إليكي مكونات تلك الخلطة وسوف نقدم إليكي طريقة عمل كيك المج ونقدم إليكي طريقة عمل تلك الكيك للحصول على طعم شهي من هذا الكيك.

مكونات عمل وصفة كيك المج

كوب واحد من الدقيق.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد إلا ربع من الزيت النباتي.

ثلاث حبات من البيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

طريقة عمل وصفة كيك المج