طريقة عمل آيس كريم النوتيلا في المنزل مثل الجاهز بألذ طعم

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طريقة عمل آيس كريم النوتيلا ، يحب الكثير من الناس الإقبال على الآيس كريم أو المثلجات بشكل عام وخصوصا في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ومن السهل تحضير الآيس كريم في المنزل بكل سهولة، ويمكن إعداده بالكثير من الوصفات، كما إنه من الممكن إضافة الكثير من النكهات مثل الفراولة أو المانجو أو الشوكولاتة.
طريقة عمل آيس كريم النوتيلا في المنزل
من الممكن تحضير الآيس كريم في المنزل بكل سهولة ودون الحاجة لماكينة عمل الآيس كريم، وفيما يلي نوضح طريقة عمل آيس كريم بنكهة النوتيلا.
مكونات الآيس كريم بنكهة النوتيلا
- إثنين كوب ونصف كريمة سائلة أو 600 مل.
- كوب ونصف نوتيلا أو ما يعادل 300 جرام.
- عبوة حليب مكثف محلي.
- مكسرات للتزيين.
خطوات تحضير آيس كريم النوتيلا
- قومي بخفق الكريمة السائلة باستخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط لتصبح متماسكة وهشة.
- نضيف للكريمة الحليب المكثف والنوتيلا وتخفق مرة أخري لتتجانس المكونات.
- يصب الخليط بصينية معدنية أو علبة بلاستيكية وتغطي جيدا وتوضع بالفريزر حتى يتماسك الآيس كريم.
- يوضع الآيس كريم بأطباق التقديم، ونقوم بتزيينه بالمكسرات وبعض النوتيلا المذابة.
وصفة لتحضير آيس كريم نوتيلا بالبندق
يمكن تحضير الآيس كريم بأكثر من طعم، وكما إنه يمكن إضافة بعض المكسرات والأطعمة مثل البندق والفستق أو السوادني المجروش.
مكونات آيس كريم النوتيلا بالبندق
- علبة حليب مكثف محلي.
- ثلاث معالق كبيرة كاكاو بودر.
- كوب بندق محمص ومجروش.
- أربع معالق كريم شانتيه.
- لتر كريمة سائلة.
- علبة شوكولاتة نوتيلا.
طريقة تحضير آيس كريم النوتيلا بالبندق
- نقوم بمزج الكريم الشانتيه مع الكريمة السائلة ويضرب بالخلاط جيدا.
- نضيف لخليط الكريم الشانتيه الكاكاو البودر ونخفق مرة آخري.
- تضاف علبة الحليب المكثف المحلي تدريجيا مع الاستمرار بالخفق بسرعة متوسطة.
- يضاف البندق لخليط الآيس كريم ويقلب بالمعلقة.
- توضع النوتيلا بالماء الساخن خمس دقائق لتذوب.
- نسكب نصف كمية الخليط بعلبة محكمة الغلق ونضيف ربع علبة النوتيلا.
- نضيف باقي خليط الآيس كريم ثم باقي خليط النوتيلا
- تغطي العلبة جيدا وتدخل الثلاجة لتتجمد، ولتقديمها تخرج من الثلاجة قبل التقديم بخمس دقائق.
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