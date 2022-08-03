نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة أسعار جمبري البيك الجديدة في المقال التالي

أسعار جمبري البيك الجديدة يزداد معدل البحث عنها خلال الفترة الأخيرة، والجدير بالذكر أن مطاعم البيك من أكبر مطاعم السعودية التي اشتهرت بتقديم المأكولات البحرية، وذلك بما تحتويه من فروع في جميع أنحاء المملكة، لذلك يبحث محبو المأكولات البحرية وخاصة الجمبري لمعرفة الأسعار. أسعار جمبري البيك الجديدة يقدم البيك وجبات و سندوتشات الجمبري بكافة الميزانيات المتاحة لهذا يتطلع العملاء لمعرفة قائمة أسعار جمبري البيك الجديدة وتتمثل في الآتي: والجدير بالذكر أن وجبة جمبري الجامبو ذات العشر قطع داخل المطعم تبلغ سعرها ٣٧.٥ ريالا سعوديا.

بينما وجبة الجمبري الجامبو ذات ١٢ قطعة يصل سعرها ٥٠.٥ ريالا سعوديا،

وكذلك سعر ساندوتش الجمبري العادي والحراق يبدأ من ١٤.٥ ريالا سعوديا.

ويبلغ سعر وجبة الجمبري الحراق والعادية الاقتصادية ٢٨ ريالا سعوديا. وجبة جمبري البيك الاقتصادية يقدم مطعم البيك وجبات الجمبري ذات الأسعار الاقتصادية، وتتمثل وجبات الجمبري الاقتصادية في الآتي: تبلغ قيمة وجبة الجمبري الاقتصادية من مطعم ٢٨ ريالا سعوديا

وتحتوي الوجبة على عدد عشرة قطع من الجمبري المقرمش بالإضافة إلى البطاطس والخبز الطازج مع اختيار نوعين من الصوصات المختلفة.

وفي المقابل نجد أن المطعم يمتاز بتقديم الوجبات البحرية بجودة عالية ذات أسعار مناسبة للجميع، لهذا يريد الناس التعرف على أسعار وجبات الجمبري الاقتصادية. وجبات جمبري البيك يوفر المطعم لعملائه المحبين للمأكولات البحرية سندوتش جمبري البيك، وإليك عزيزي القاريء كافة التفاصيل عن وجبات الجمبري: تتكون وجبات الجمبري البيك من أصابع جمبري مقرمشة مع صوص الكوكتيل المميز

وكذلك قطع الخيار المخللة والبطاطس المقلية وسلطة الملفوف كل هذا بداخل خبز طازج،

ويتواجد من هذا النوع ذات مذاق عادي ومذاق حراق وكل ذلك بسعر ١٤.٥ ريالا سعوديا خارج أي إضافات خارجية.

ويبلغ عدد السعرات الحرارية داخل السندوتش ٤٥٠ سعرا حراريا لهذا يريد الناس معرفة أسعار وجبات الجمبري. ها هنا نكون قد انتهينا من عرضنا كافة التفاصيل عن أسعار جمبري البيك الجديدة التي يبحث عنها محبي المأكولات البحرية التي تتواجد بمطعم البيك، ونتمنى أن نكون قد أفادناكم بالمزيد من المعلومات. عمر شويل - جدة قائمة أسعار جمبري البيك الجديدة ثقفني

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