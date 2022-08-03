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نقدم سر من أسرار التفتيح الفوري وهو خلطة كريم ميبو والنشا، حيث أن خليط ميبو مع النشا من الخلطات التي أثبتت فعالية كبيرة جدًا بشأن تفتيح البشرة والمناطق الحساسة في الجسم، فهناك بعض الفتيات التي قمن بتجربة الكثير من الكريمات التي تستخدم لتفتيح الجسم ولكن كانت هناك بعض الأضرار والأعراض الجانبية لبعض الكريمات ولكن هذا الكريم من الكريمات التي تناسب جميع أنواع البشرة والجلد وليس له أي آثار جانبية. طريقة تحضير خلطة كريم ميبو والنشا للتفتيح مكونات تحضير الخلطة:- خمس ملاعق كبيرة من كريم ميبو الطبي.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ملعقة واحدة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق صغيرة من جل الصبار. خطوات وطريقة تحضير كريم ميبو والنشا للتفتيح:- قومي بإضافة المكونات كلها في علبة زجاجية صغيرة وقلبيهم حتى يصبح قوام الخليط كريمي وناعم ويمكنك تذويبه أكثر بوضعه داخل الميكروويف لعدة ثواني.

اغسلي بشرتك جيدًا أولًا بالماء الدافئ وغسول مناسب لنوع بشرتك أو اغسلي المنطقة التي ترغبين في تفتيحها حتى تصبح نظيفة تمامًا.

ابدئي في فرد الخليط على المنطقة برفق ودلكي لمدة دقيقتين تقريبًا.

ثم قومي بتركها على البشرة نصف ساعة تقريبًا ثم قومي بشطفها بالماء البارد.

استخدمي الكريم مرة أو مرتين خلال اليوم الواحد لمدة شهر على الأقل وستلاحظي النتائج بنفسك.

بعد عدة مرات قليلة من استخدام الكريم.

هذا الكريم لديه فوائد عظيمة حيث أنه مناسب للفتيات التي تعاني من حبوب الشباب في فترة المراهقة .

يعمل على التئام الجروح وتوحيد مناطق الجسم وتفتيحها. نبذة عن كريم ميبو الطبي يعد كريم ميبو هو واحد من الكريمات الشهيرة والمصرّح بها من قبّل وزارات الصحة حول العالم.

حصل الكريم على الكثير من براءة اختراع في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وجمهورية اليابان.

هو كريم موضعي يمكنك استخدمه في الاستعمال الخارجي فقط وفي حالة وجود حساسية ضده يفضل استشارة الطبيب المختص بالجلدية.

له استخدامات مختلفة ومتعددة منها مساعدة الجروح في الالتئام ويعمل على معالجة الآثار التي تحدث بعد جلسات الليزر ويخفي آثار الولادة القيصرية والعمليات الجراحية. عمر شويل - جدة لو فرحك قرب.. النشا وكريم ميبو قنبلة التبييض والتفتيح وازاله سواد السنين خلطة للعرايس هتزيد من جمالك - ثقفني

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