الكوكاكولا كنز للعرايس لفرد وتنعيم الشعر كخيوط الحرير مثل الهنود ضعيها على شعرك ولن تصدقى النتيجة الرائعة فى دقيقتين

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عمر شويل - جدة الكوكاكولا كنز للعرايس لفرد وتنعيم الشعر كخيوط الحرير ، تنعيم الشعر وفرده بالكوكاكولا من أفضل طرق التنعيم لأن الكوكاكولا يحتوي على الفسفور أسيد، وهو يجعل الشعر يتخذ شكل من اثنين، إما يجعله مفرودًا أملسًا ويكون شكله لامعًا نضرًا أو العكس، فهو يستخدم أيضًا لتمويج الشعر وتجعيده إن كان في حقيقته أملس وترغبين في تجعيده، وعلى كل فإننا الآن بصدد توجيهك لطريقة فرده لكي تتمكني من الظهور بالشكل الذي ترغبينه وتستمتعي بشعرك كما تريدين.

الكوكاكولا كنز للعرايس لفرد وتنعيم الشعر كخيوط الحرير

كما أخبرناك فإن الفسفور هو ما يتحكم في تمويج الشعر وتحويل مظهره، والوصفة ممتازة في نتائجها ولا تسبب أي أضرار للشعر بوجه عام.

ولم تكن الفكرة وليدة الصدفة، بل كانت نتاج لتجارب مختلفة ومتعددة، لذلك فنحن نقدمها لك لتتمكني ببساطة من توفير الوقت المطول الذي تستغرقينه في التصفيف والتجميل لشعرك وتحصلي على نفس النتيجة مع مجهود أقل.

كيفية استخدام كوكاكولا لفرد الشعر وتنعيمه

استخدميها بالطريقة ذاتها التي خطرت ببالك، فكل ما عليك أن تقومي بما يلي:

احصلي على علبة من الكوكاكولا، لا تأخذيها من الثلاجة مباشرة بل دعيها لتبرد أولًا.

كلما كان الشعر أكثر كثافة وطولًا كلما احتجتِ لكمية أكبر من الكوكاكولا، فيجب أن تنتبهي لذلك.

أحضري وعاء واسع، واجلسي بمكان فارغ وضعي طاولة منخفضة إلى حد ما لتضعي الطبق عليها وتميلي برأسك وشعرك للأمام بالكامل.

يستحسن تمشيط الشعر وتنظيفه في البداية، وإن لم يكن ممشطًا فافعلي ذلك قبل الخطوة التالية.

افتحي عبوات الكوكاكولا وأفرغيها على شعرك بالكامل واحدة بعد الأخرى، على أن تتأكدي من توغل المشروب للخصل بالكامل، من بدايتها لنهايتها.

انتظري بعض الوقت ولا تزيدي عن 20 دقيقة، واشطفي شعرك ببعض الماء.

يمكنك تجفيفه بالسيشوار، ولكن يستحسن عدم تركيز الحرارة عليه بشكل مباشر.

فوائد الكوكاكولا للشعر

بصرف النظر عن كونها من الطرق التي تعد غير مكلفة لفرد الشعر برغم كونها تقدم نتائج ممتازة ومماثلة للكيراتين إلا أنه فوق ذلك تعد مكونات الكوكاكولا مفيدة للشعر، حيث: