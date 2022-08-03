نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل الليمون المخلل المسلوق والمعصفر فى المنزل في المقال التالي

المخللات هى من أفضل الأشياء التي تقدم بجانب الأكلات الرئيسية فتقدم بشكل رئيسي على مائدة الطعام، لكن لمخلل الليمون له مذاق خاص ومميز حيث أن الحموضة التي يحتويها الليمون، لذلك سوف نتعرف اليوم على طريقة عمل الليمون المخلل فى البيت. مكونات مخلل ليمون: 1 كيلو ليمون كبير.

نص ثوم.

2 ثمرة فلفل أحمر حار.

2 ملعقة صغيرة كركم مطحون.

2 ملعقة صغيرة كمون مطحون. مكونات محلول التخليل: 4 أكواب ماء.

ربع كوب ملح خشن.

ربع كوب زيت زيتون للسطح.

1ملعقة صغيرة سكر. طريقة التحضير: نقوم بغسل الليمون جيداً وتركه يجف من الماء، إحضار وعاء ووضع الماء ووضعها على الماء حتي تغلي الماء لمدة 10 دقائق، نقوم بإخراج الليمون من الماء المغلي ووضعه في ماء بارد فورا. ويكون الماء فيها ثلج وتركها لمدة 10 دقائق حتي يبرد تماما نقوم بوضع الليمون في الماء حتي يصفي جيداً وتقشير الثوم وتقطيعه إلي شرائح صغيرة ورفيعة جيداً. وخلط الثوم، والفلفل، والكمون، والكركم، وتقليبهم مع بعض في وعاء ونقوم بتذويب الملح، والسكر مع بعض جيداً، نقوم بتفتح قطع الليمون من المنتصف ونقوم بحشوها حتي ينتهي الكمية. نقوم بإحضار برطمان ووضع الليمون المحشوة مع مراعاة عدم ترك فراغات واسعه بينهم حتي لا يصبح في بكتيريا. نقوم بوضع محلول التخليل على الليمون ووضع على السطح زيت الزيتون وتغلق البرطمان جيداً وتركه لمدة 1 أسبوع حتي يستوي تماما. مكونات مخلل الليمون السريع: 1 كيلو ليمون أخضر مسلوق.

2 قرن فلفل أخضر حار.

1 ملعقة صغيرة عصفر مطحون.

3 حبات جزر مبشور ناعماً.

ربع كوب عصير ليمون.

1 ملعقة كبش قرنفل ناعم.

4 أكواب ماء.

4 ملاعق ملح.

كمية من قشر الليمون المصور. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء وخلط الجزر، مع الفلفل الأخضر، والبهارات وتقليبهم مع بعض جيداً حتي يتجانس ورش قليل من الملح، على الخليط ووضع عصير الليمون، وتركه للحشو. إحضار الليمون وحشوه بالكمية المناسبة ووضعه في مصفاة جانباً حتي يتخلص من السائل الفائض، إحضار برطمان ووضع الليمون ورصه جيداً ولا نترك فراغات كبيرة حتي لا يصبح هناك بكتيريا وفوقها طبقة من الفلفل الحار. وتكمل الطبقات حتي التخلص من الكيمة التي قمنا بعملها، نذوب الملح بالماء ووضعها على الليمون ونقوم بوضع قشر الليمون على السطح وغلق الوعاء جيداً وتركه لمدة 1 أسبوع حتي يتم تسويته. عمر شويل - جدة طريقه عمل الليمون المخلل المسلوق والمعصفر فى المنزل - ثقفني

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