معجزة الخميرة للتفتيح الفوري للبشرة والاماكن الحساسة وازالة سواد السنين فى دقيقتينلبشرة كالاطفال هتبقى ملكة جمال

معجزة الخميرة للتفتيح الفوري للبشرة والاماكن الحساسة ، يمكنك استخدامها لأكثر من فائدة تعود على بشرتك من خلال تطبيقها عليها، حيث أن الخميرة لا تمنحك بشرة أفتح فقط، بل تساهم في تجميل الوجه، لاعادة شباب البشرة، ومنحك رونق وشباب والقضاء على إجهاد البشرة وفوائد وآثار مختلفة وكثيرة تساهم في منحك وجها جميلا يتميز بالجمال والشباب والنضارة

معجزة الخميرة للتفتيح الفوري للبشرة والاماكن الحساسة

من الممكن أن تستخدميها بأكثر من طريقة للحصول على ما تريدين، ولكن الطريقة الأفضل هي التالية:

في وعاء صغير ضعي الخميرة الفورية، أفرغي كيسين منها.

اعصري عليهما ليمونتان من حجم متوسط.

قلبي بعناية ثم تأكدي من نظافة وجفاف بشرتك، ويمكنك أن تعرضي وجهك لبخار الماء لبعض الوقت من أجل فتح المسام وتنظيف البشرة ، وهذا سيجعل النتائج أفضل وأسرع.

، وهذا سيجعل النتائج أفضل وأسرع. جففي بشرتك من آثار الماء ووزعي الخليط عليها.

انتظري بعد ذلك فترة لا تقل عن 25 دقيقة، ونظفي وجهك من القناع بعدها، على أن تتخلصي من كافة آثاره جيدا.

وزعي على وجهك كريم مرطب بطبقة خفيفة.

ماسك الخميرة للبشرة الدهنية

أي شيء تضعينه على البشرة الدهنية قد يسبب اضطراب في إفرازاتها للدهون، لذلك يجب أن تكوني حذرة عند استخدام الماسكات عليها،

استخدمي قدر من الخميرة، وامزجيه بكوب زبادي سادة، قلبي الخليط ووزعيه على بشرتك بعد تنظيفها.

يمكنك تدليك بشرتك بعض الشيء قبل توزيع الخليط، بينما الأفضل تدليكها أثناء توزيعه.

انتظري بعدها حوالي 30 دقيقة ثم اغسلي وجهك مباشرة.

استخدمي أي كريم مناسب للترطيب.

نصائح لنجاح ماسك الخميرة للتفتيح الفوري

إن كنت تريدين أن تلاحظي نتيجة فورية فأنصحك باتباع ما يلي: