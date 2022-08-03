النشا والكمون سحر وقنبلة للتبييض الفورى للبشرة والجسم والاماكن الحساسة من اول استعمال هتبقى ملكة جمال

النشا والكمون سحر وقنبلة للتبييض الفورى للبشرة ، النشا والكمون لتفتيح البشرة من ضمن الوصفات التي بدأت في الظهور حديثا على الساحة رغم أن هناك الكثير من الفتيات قد قمن بتجربتها، والحقيقة لا ندري السبب الحقيقي لإخفائهم إياها، ولكننا نعلم بالتأكيد أنها من الوصفات التي لا يمكن الاستغناء عنها بعد تجربتها لمرة واحدة حتى، فهي تحدث آثار سريعة جدًا ومميزة وتعطيك بشرة فاتحة وصافية لا شائبة فيها.

النشا والكمون سحر وقنبلة للتبييض الفورى للبشرة

إن استخدمتِ هذا القناع فإنك ستتمكني من الاستمتاع بالفوائد التالية:

تفتيح فوري وفعال لبشرتك ، ونعومة فائقة.

، ونعومة فائقة. التخلص من أي شوائب بالبشرة، وتوزيع الميلانين فيها بشكل أقل.

تحويل بشرتك لدرجة عالية من النضارة والإشراق والجمال.

ترطيب الجلد وتليينه وإمداده بكثير من العناصر المفيدة له والمهمة لصحته.

يمكنك تطبيقه على أي جزء في جسمك بسهولة.

طريقة عمل ماسك النشا والكمون وتطبيقه على بشرتك

إن لم يكن الكمون مطحونا فاطحنيه، ثم ضعيه في طبق، وعليه بعض النشا.

اخلطي المكونين واضيفي عليهما بعض اللبن، مع التقليب للوصول إلى شكل كريمي مناسب

ضعي قطرات من زيت الزيتون واستكملي التقليب، وهنا أصبحت الوصفة جاهزة للاستخدام.

طبقي الوصفة على بشرة نظيفة تمامًا، ويمكنك عمل ساونا أولًا لنتائج أفضل.

اعتمدي تطبيق الخليط بشكل رقيق، بدون تكثيف كمية الخلطة على المنطقة المطلوبة.

انتظري حوالي 30 دقيقة ثم امسحي المناطق المدهونة بالمناديل.

اغسلي البشرة بالماء جيدا ومن ثم ضعي كريم مع تدليك بشرتك بعناية.

تنظيف البشرة بالكمون

يمكنك استعادة اللون الطبيعي للبشرة بالكمون فقط، حيث يساهم في إزالة أي شوائب أو أوساخ أو خلايا جلد ميتة على سطح الجلد، لذلك فهو يقشر البشرة ويجعلها بيضاء وناعمة، وهو كذلك بمجرد فركه على الوجه يمنع الترهلات، والتجاعيد، وتكون الجراثيم، مما يحمي بشرتك ويجعلها جميلة وقوية ومقاومة لأي مشكلات قد تعانيها بسببها.

ولفرك الكمون على وجهك قومي بما يلي: