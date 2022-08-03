بمزيج من الحليب والسمسم اصنعي أحلى المخبوزات التركية بطريقة بسيطة فى المنزل

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تعد مخبوزات الحليب والسمسم من أنواع التركية الشهيرة، وتتنوع الاشكال التى تقدم بها هذه المعجنات من الفطائر وخبز البالون وغيرها من الأنواع الأخرى، وتتميز هذه المعجنات بأنها هشة وطرية ولها طعم جميل ولها قيمة غذائية عالية، وذلك لأنها تحتوى على البروتين الموجود فى اللبن والزبادى والبيض وأيضا الفيتامينات الموجودة فى السمسم، تعد من الوجبات الخفيفة على الإفطار أو العشاء بجانب كوب من الشاى أو اللبن، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير مخبوزات الحليب والسمسم التركية بالتفصيل. مقادير مخبوزات الحليب والسمسم التركية تتكون مخبوزات الحليب والسمسم التركية من مجموعة من المكونات البسيطة والمتوفرة بالمنزل وهى كالتالي: كوب من الحليب السائل.

٤ ملعقة كبيرة من السكر.

علبة من الزبادى.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

٤ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

٣ ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمنة. للتغليف ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

١/٢ موب من الماء.

سمسم. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل مخبوزات الحليب والسمسم التركية لها بعض الخطوات البسيطة التى تجعلك تنفيذها بسرعة فى المنزل وهى كمايلي: نحضر وعاء كبير للعجن ونضع به الحليب السائل ونضيف عليه ٤ ملاعق من السكر وملعقة الخميرة الفورية. نقلبهم مع بعض كويس بواسطة مضرب سيلك يدوي ثم نغطيهم بفوطة نظيفة ونتركهم لمدة ١٠ دقائق فى مكان دافئ. بعد مرور الوقت نرفع الفوطة ونضيف على الخليط السابق علبة من الزبادى وحبة من البيض وملعقة الفانيليا السائلة ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضيف عليهم الدقيق بعد نخله جيداً ورشة الملح وملعقة البيكنج بودر نقلبهم مع بعض كويس بواسطة ملعقة خشبية. بعد ذلك نضيف عليهم الزبدة أو السمنة ونعجن باليد حتى تتداخل المكونات مع بعضها تماماً وتصبح لدينا عجينة متماسكة وناعمة الملمس. ندهن الوعاء بالزيت ونضع العجينة وندهنها بالزيت ونغطيها بكيس من النايلون ونتركها فى مكان دافئ حتى تختمر لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة الى كرات متساوية فى الحجم. ثم نأخذ كل كرة ونفردها شوية ونفرغها من المنتصف بواسطة القمع أو غطاء زجاجة زى الدونات. نحضر طبق ونخلط به ملعقة العسل الأسود مع نصف كوب الماء وطيق آخر نضع به السمسم. نبدأ بوضع العجين فى خليط الماء والعسل ثم نغلفها بالسمسم. نحضر صينية مدهونة أو مفروشة بورق الزبدة ونرص عليها قطع العجين ونغطيها ونتركها تختمر لمدة ربع ساعة. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم تقدم وبالف صحة وهنا. عمر شويل - جدة بمزيج من الحليب والسمسم اصنعي أحلى المخبوزات التركية بطريقة بسيطة فى المنزل - ثقفني

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