نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة وبهارات لذيذة أعملي الفراخ المشوية في الفرن بطعم وريحة أول مرة تعمليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل تتبيله الفراخ المشوية، تعد الفراخ المشوية من الأكلات المحببة لدى الكبار والصغار لما لها من طعم لذيذ ومذاق خاص ومميز، كما أن لها تتبيله مميزة ومختلفة تضيف للفراخ الطعم الحلو والمذاق اللذيذ، وتعد الفراخ المشوية من الوصفات التي تقدم في المناسبات مع الأرز ألبسمتي والسلطات، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي طريقة عمل الفراخ المشوية بطريقة تسهل عليكى إعدادها.

إعداد وصفة تتبيله الفراخ المشوية

المكونات

فرخة بيضاء متوسطة الحجم.

بصلة مفرومة.

طماطم مفرومة.

مرقة دجاج.

فلفل أسود مطحون.

فلفل اخضر رومي مقطع صغير.

ملح.

توابل.

بهارات.

معلقة صلصة كبيرة.

تحضير تتبيلة الفراخ المشوية

نغسل الفرخة جيداً بالماء والملح والخل جيداً.

نحضر بوله كبيرة ونضع بداخلها البصل والطماطم والفلفل الأسود والتوابل والبهارات ومرقة الدجاج والفلفل الرومي ونخلطهم جيداً حتى يتجانسوا.

نضع ألتتبيله داخل الفرخة وخارجها.

نقوم بتحضير بوله صغيرة ونضع بداخلها صلصة الطماطم ومعلقة زيت ذرة وملح وفلفل اسود ونقلب، ثم نقوم بدهن الفرخة من الخارج ونضعها في صينية.

تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة ساعة حتى تمام النضج، ثم نضعها على الشواية لتكتسب لون الشوى.

تخرج من الفرن، ثم تقدم مع الأرز والبطاطس الفارم والسلطة.

هذه الوصفة من الوصفات المميزة التي تغنيك سيدتى لشرائها جاهزة، حيث أنها من أكثر الوصفات التي تنال إعجاب الكثير من أفراد الأسرة.

طريقة إعداد وصفة الفراخ المشوية

المكونات

فرخه مقطعه اربع قطع.

بصلة مفرومة.

فلفل ألوان مقطع.

فلفل أسود.

ملح.

بهارات.

معلقة كركم.

معلقة سمن.

طماطم.

تحضير الفراخ المشوية

نحضر صينية مدهونة بالسمن ونضع الفراخ المقطعة بعد غسلها جيداً بداخلها.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع الطماطم والبصل والفلفل الألوان والفلفل الأسود والملح والكركم والبهارات ونخلطهم جيداً ونضع الخليط على الفراخ المقطعة.

نضع صينية الفراخ على النار حتى تساوى قليلاً، ثم نضعها فى الفرن حتى تمام النضج، ثم تضع على الشواية لتضيف إليها طعم الشوى.

هذه الطريقة سهلة وبسيطة للحصول على فراخ مشوية مثل المطاعم، حيث أنها تتميز بتتبيله الفراخ التي تضيف لها الطعم والمذاق المميز، كما أنها تقدم مع الأرز أو المكرونة والسلطات.

طريقة إعداد تتبيله الفراخ المشوية

يفضل الكثير من أفراد العائلة تناول الفراخ المشوية بطريقة الشوى في المنزل، وتعد من أسهل الوصفات التي يمكن أن تعد في البيت لسهولة تحضيرها، كما أن تتبيله الفراخ الرائعة تكسب الفراخ المشوية الطعم الحلو والمذاق اللذيذ، لذلك سوف نقدم لكى سيدتى طريقة عمل تتبيله مميزة للحصول على فراخ مشوية مثل المطاعم.