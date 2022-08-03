أسهل طريقة لعمل كيكة الشوكولاتة الفاخرة بدون بيض بقوام هش وخفيف مع صوص الشوكولاتة

اسهل طريقة لعمل كيكة الشوكولاتة، الكيك من الحلويات الخفيفة التي يحبها الصغير والكبير، لذلك نلاحظ أن الأمهات تحرص على تحضير الكيك دائما لتقديمه على الأفطار والعشاء، وفي الاحتفالات والأعياد تكون الكيك من احلي واطعم الحلويات اللذيذة التي لابد من تواجدها وهذا لأن جميع الأطفال يحبون مذاق الكيك و طعمه، ومن أحب هذه أنواع الكيك التي يعشقه الجميع هي كيكة الشوكولاتة وهذا لأن طعمها مميز جدًا و تقدم بجانب صوص الشوكولاتة اللذيذة التي يجعل طعمها خيالي، وسنقدم لكم أسهل طريقة لتحضير كيكة الشوكولاتة الفاخرة من المنزل بمكونات اقتصادية ومن المنزل بقوامها الهش والخفيف والطري مثل الجاهزة تمامًا.

مقادير كيكة الشوكولاتة

2 كوب دقيق.

كوب سكر.

نصف كوب من الزيت.

3 ملعقة كبيرة كاكاو.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

باكيت من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة خل.

باكيت من البيكنج باودر.

كوب ماء بارد (يمكن استبداله بالحليب المثلج).

مقادير الصوص

3 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

3 ملعقة كبيرة كاكاو.

كوب سكر بودرة.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة