نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل كيكة الشوكولاتة الفاخرة بدون بيض بقوام هش وخفيف مع صوص الشوكولاتة في المقال التالي
اسهل طريقة لعمل كيكة الشوكولاتة، الكيك من الحلويات الخفيفة التي يحبها الصغير والكبير، لذلك نلاحظ أن الأمهات تحرص على تحضير الكيك دائما لتقديمه على الأفطار والعشاء، وفي الاحتفالات والأعياد تكون الكيك من احلي واطعم الحلويات اللذيذة التي لابد من تواجدها وهذا لأن جميع الأطفال يحبون مذاق الكيك و طعمه، ومن أحب هذه أنواع الكيك التي يعشقه الجميع هي كيكة الشوكولاتة وهذا لأن طعمها مميز جدًا و تقدم بجانب صوص الشوكولاتة اللذيذة التي يجعل طعمها خيالي، وسنقدم لكم أسهل طريقة لتحضير كيكة الشوكولاتة الفاخرة من المنزل بمكونات اقتصادية ومن المنزل بقوامها الهش والخفيف والطري مثل الجاهزة تمامًا.
مقادير كيكة الشوكولاتة
2 كوب دقيق.
كوب سكر.
نصف كوب من الزيت.
3 ملعقة كبيرة كاكاو.
نصف ملعقة صغيرة ملح.
باكيت من الفانيليا.
2 ملعقة كبيرة خل.
باكيت من البيكنج باودر.
كوب ماء بارد (يمكن استبداله بالحليب المثلج).
مقادير الصوص
3 ملعقة كبيرة زبدة.
ملعقة صغيرة فانيليا.
3 ملعقة كبيرة كاكاو.
كوب سكر بودرة.
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة
- قبل البدء في تحضير الكيك نقوم بتشغيل الفرن لكى يسخن قبل وضع القالب.
- بعد ذلك نأتي بالمكونات الجافة الدقيق و الكاكاو والملح والبيكنج بودر ونقوم بنخل المكونات الجافة في طبق عميق ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.
- ثم نأتي بوعاء آخر كبير ونقوم بوضع السكر و الزيت والحليب أو الماء ونقوم بضربهم جيدًا مع بعضهم لمدة دقيقتين.
- بعد ذلك نضيف الخل الأبيض فهو يستخدم في الكيك لرفع قوام الكيك بدلا من البيض.
- نضيف الفانيليا على المكونات السائلة ونضربهم مع بعضهم.
- بشكل تدريجي ومع التقليب المستمر نقوم بإضافة المكونات الجافة على السوائل حتى يمتزجا ويختفي أثر الدقيق مع الخليط تماما.
- بعد ذلك نأتي بقالب أو صينية الكيك مقاس 24 سم ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخلها ومن الجوانب لكى لا تلتصق الكيك.
- نسكب خليط الكيك في القالب ونساوي الوجه.
- ندخل القالب في الفرن الساخن على رف الشبكة ونتركها لمدة 40 دقيقة.
- ثم نغلق الفرن ولا نخرج كيكة الشوكولاتة على الفور لكى لا تهبط، بعد أن تهدأ نقوم بإخراجها من الفرن.
- نترك الكيك حتى يبرد تماماً ثم نقوم بتزيين الكيك بالسكر البودر وصوص الشوكولاتة وبتقطع وبالصحة والهنا.
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