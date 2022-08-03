طريقة تحضير مشروب القهوة بالشوكولاتة النوتيلا مثل الكافيهات

يعتبر عشاق القهوة فئة كبيرة حول جميع أنحاء العالم لذلك يفضلون أن يقوموا بتجربة الأصناف الجديدة من القهوة خاصةً أن هناك أنواع لا حصر لها من القهوة المميزة بنكهات متعددة، وبسبب تفضيل الكثير من الأفراد لشوكولاتة النوتيلا أصبح يمكن إدخال مكون شوكولاتة نوتيلا في القهوة حتى تكون قهوة النوتيلا اللذيذة، وتعتبر تلك الطريقة سهلة وبسيطة ويمكن لأي فرد أن يقوم بتحضيرها فهي تشبه الطريقة التقليدية، ويمكن استخدام مكون النوتيلا بدلاً من السكر بالنسبة للأفراد الذين يفضلون تناول مشروب القهوة دون إضافة المزيد من السكر ويشتهر هذا النوع في الكثير من الكافيهات لذلك يرغب الأفراد في تجربة مشروب القهوة بالنوتيلا وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير القهوة بالنوتيلا

مكونات التحضير:

ملعقة من مسحوق القهوة “ملعقة كبيرة”

كأس من الحليب.

ملعقة من الشوكولاتة النوتيلا السائلة “ملعقة كبيرة”

قطرات من صوص الشوكولاتة.

طريقة الإعداد والتحضير:

الخطوة الأولي لتحضير قهوة النوتيلا يتم تحضير وعاء مناسب ويوضع عليه مسحوق القهوة ثم يضاف إليه الحليب الساخن ويتم وضعهم على النار على درجة حرارة هادئة. الخطوة الثانية يتم تقليب مشروب القهوة على النار ولكن بشكل بطئ حتى تذوب القهوة مع الحليب بعد تمام الذوبان يتم رفع الوعاء من النار وتركه جانباً ثم يضاف إليه صوص الشوكولاتة والنوتيلا ويتم تقليبهم مرة أخرى. الخطوة الثالثة يتم وضع الوعاء على النار مرة أخرى بعد وضع الشوكولاتة والصوص لبضع ثواني ويفضل أن يتم التقليب ببطئ. الخطوة الرابعة تحضير فنجان للتقديم ويتم سكب فيه القهوة بالشوكولاتة النوتيلا ويتم إضافة القليل من صوص الشوكولاتة وتقديمها والاستمتاع بمذاق لذيذ ورائحة شهية لا تقاوم.

ملحوظة:

يوجد الكثير من الإضافات التي يمكنك إضافتها إلى القهوة للحصول على مذاق شهي ولذيذ بالإضافة إلى فوائد صحية عديدة، مثل مكون القرفة حيث تعتبر القرفة من المكونات ذات الفوائد عديدة عند تحضيرها بشكل منفرد أو إضافتها للقهوة فهي تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم ومنع تكون الدهون الضارة، لذلك يمكنك الاستفادة منها عند إضافتها إلى مشروبك المفضل القهوة.