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تتميز كيكة الحليب بطعم الحليب المركز لأنها تحتوي على أكثر من مكون من منتجات الألبان مما يكسبها طعم مختلف عن باقي أنواع الكيك، وهى كيكة خفيفة عليها طبقة من الكريمة لها طعم مميز، ويمكنك تقديمها لضيوفك في المناسبات فهى تشبه التورتة، كما أن طريقة تحضيرها سهلة ولا تأخذ وقت ولا جهد، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة تحضير كيكة الحليب بالكريمة ألذ وأحلى كيك للمناسبات. مكونات كيكة الحليب

كوب إلا ربع حليب.

3 بيضات.

2 ملعقة كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة زبدة سائلة.

ملعقة كبيرة فانيليا.

كوب من السكر.

كوب ونصف دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر. مكونات كريمة الحلويات

كوب من الحليب المجفف.

كوب إلا ربع من الحليب المحلى المكثف.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

نصف كوب من كريمة الخفق. طريقة التحضير

ضعي في الخلاط كوب إلا ربع من الحليب، وملعقتين من الزيت، وملعقتين من الزبدة المذابة، والبيض مع إضافة الفانيليا والسكر. نخفق المكونات جيداً لمدة خمس دقائق. ضعي الدقيق والبيكنج بودر في إناء عميق، ثم أضيفي الخليط السائل وقلبي حتى تمتزج المكونات وتختفي أي تكتلات. سنلاحظ أن قوام الكيكة خفيف نوعاً، ثم ضعي خليط الكيكة في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بقليل من الدقيق أو بورقة زبدة مع طرقها برفق. ثم ضعي الكيكة في فرن ساخن درجة حرارته 180 لمدة 30 دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي. ثم نخرج الكيكة من الفرن عند تمام النضج، ونتركها تبرد قليلاً. نقوم بعمل ثقوب في الكيكة ونسقيها بثلاث ملاعق من الحليب البارد. لتحضير كريمة الحلويات: ضعي كوب من الحليب البودرة في إناء عميق مع إضافة كوب إلا ربع من الحليب المحلى المكثف الذي يكسب الكريمة الطعم الحلو والقوام الكريمي. ثم أضيفي ملعقة كبيرة من الفانيليا ونصف كوب من كريمة الخفق . ثم قومي بخفق كل المكونات السابقة بالمضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق فقط ليصبح القوام كريمي طري يسهل توزيعه على الكيكة وزعي الكريمة على الكيكة الباردة ثم ضعيها في الثلاجة حتى تتماسك الكريمة، وبذلك تصبح الكيكة جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة كيكة الحليب بكريمة حلويات فاخرة ألذ وأحلى كيك للمناسبات - ثقفني

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