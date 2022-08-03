نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي بنفسك صبغة الشعر النحاسي في البيت في المقال التالي
الشعر مظهر من مظاهر الجمال التي تسعى كل فتاة إلى مظهر جذاب من خلال الشعر، وحيث أن الشعر يهتم به كل السيدات والفتيات منحيث طول الشعر ولون الشعر، كما أن معظم النساء والفتيات يسعون في التجديد دائماً من حيث تغيير لون الشعر للحصول على الحيوية والنضارة ومظهر جمالى أفضل، ولأن هناك كثير من النساء يحبون أن يغيرون لون شعرهن إلى اللون النحاسي، وحيث أن النساء معظهم يريدون الذهاب إلى صالون التجميل لتغيير اللون الشعر، ومن خلال البيت يمكننا أن نقدم لك طريقة عمل صبغة الشعر النحاسي في مكونات بسيطة بطريقة لا تأخذ وقت ولا مجهود كثير ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل صبغة الشعر النحاسي في البيت
المكونات:
- عبوة من السفن اب.
- كوب كبير من الحناء العادية.
- ثلاثة ملاعق من عصير الليمون.
- مقدار من الماء المغلى للعجن.
- خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء كبير من البلاستيك ثم بعد ذلك نضع في الوعاء كوب كبير او صغير على حسب طول الشعر فى الطبق ثم بعد ذلك نضيف إليه خمس ملاعق كبيرة الحجم من الكركم ونقوم بتقليبهم جيداً حتى يختلط جميع المكونات مع بعضها البعض.
- الخطوة الثانية وبعد ذلك بعد أن نقلبهم نقوم بإضافة عبوة السفن اب بالتدريج إلى الخليط ولكن يجب أن تكون خالية من الصودا تماماً ثم بعد ذلكنقوم بتقليب الخليط جيداً ونتركه الخليط خمس ساعات ثم بعد ذلك نقوم بإضافة ثلاثة ملاعق من عصير الليمون عند الاستخدام بشكل مباشر.
- الخطوة الثالثة قومي بإستخدام صبغة الشعر من خلال دهن الشعر من الجذور إلى الأطراف بهذه الصبغة ونغطيه بغطاء للشعر أو يمكن استبداله بكيس بلاستيك ونتركها على الشعر خمس ساعات نقوم بعد ذلك بغسل الشعر جيداً بالشامبو بعد مرور الخمس ساعات ولابد من استخدام بلسم للشعر المناسب لشعرك حتى نحصل على أفضل نتائج.
- الخطوة الرابعة يمكن أيضاً وضع كريم مرطب على الشعر حتى يحتفظ الشعر بالصبغة أطول فترة ممكنة هذه الوصفة جيدة لأنها من مكونات طبيعية غير ضررة للشعر وتعطي نتيجة مرضية وإطلالة رائعة قومى بتكرار هذه الوصفة مرة ثانية عند خروج الصبغة من الشعر.
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