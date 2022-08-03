اعملي بنفسك صبغة الشعر النحاسي في البيت

الشعر ‏مظهر من مظاهر الجمال التي تسعى كل فتاة إلى مظهر جذاب من خلال الشعر، ‏وحيث أن الشعر يهتم به كل السيدات والفتيات منحيث طول الشعر ولون الشعر، كما أن معظم النساء والفتيات يسعون في التجديد دائماً من حيث تغيير لون الشعر للحصول على الحيوية والنضارة ومظهر جمالى أفضل، ولأن هناك كثير من النساء يحبون أن يغيرون لون شعرهن إلى اللون النحاسي، وحيث أن النساء معظهم يريدون الذهاب إلى صالون التجميل لتغيير اللون الشعر، ‏ومن خلال البيت يمكننا أن نقدم لك طريقة عمل صبغة الشعر النحاسي في مكونات بسيطة بطريقة لا تأخذ وقت ولا مجهود كثير ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل صبغة الشعر النحاسي في البيت

المكونات:

عبوة من السفن اب .

كوب كبير من الحناء العادية .

ثلاثة ملاعق من عصير الليمون .

مقدار من الماء المغلى للعجن .

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم .

طريقة التحضير :