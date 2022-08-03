حضري كرات التمر بالسمسم اللذيذة في المنزل بدون فرن بكل سهولة

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عمر شويل - جدة كرات التمر بالسمسم ، تعتبر من الحلويات اللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي اخر، ويعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتعتبر من الحلويات اللذيذة التي تذوب في الفم ويمكن تقديمها بجانب كوب من الشاي في المناسبات والاعياد والافراح، ويمكن عملها بالعجوة أو سادة بدون عجوة، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي، ويرجع اصلها الي المطبخ المصري حيث أنهم يقوموا بعملها في الموالد وغيرها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها لأبنائها في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كرات التمر بالسمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كرات التمر بالسمسم

تتكون كرات التمر بالسمسم من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

كوب من التمر منزوع النواة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان.

ملعقة صغيرة من السمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كرات التمر اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به التمر والحبهان ونخلط المكونات جيداً ثم نذوب الزبدة على درجة حرارة متوسطة. ثم نضيف خليط التمر على الزبدة ونقلب المكونات جيداً وتتجانس المكونات جيداً والحصول على تمر طري. نقوم بعد ذلك بتشكيل التمر الي كرات متوسطة وندحرجها في السمسم ونضعها في صينية. ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم وتقدم باردة بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات.

القيمة الغذائية الموجودة في التمر بالسمسم

تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية حيث أنها تحتوي على حوالي 104 سعره حرارية، وتحتوي أيضا على نسبة من الدهون حوالي 2,3 غرام من الدهون، وتحتوي على نسبة من الكوليسترول حوالي 5 مل غرام، وتحتوي أيضاً على نسبة من الصوديوم حوالي 14 مل غرام، وتحتوي أيضاً على نسبة عالية من الكربوهيدرات حوالي 22,4 غرام، وتحتوي على نسبة من البروتين حيث أنها تحتوي على حوالي 0,9 غرام.

هناك بعض الفوائد للسمسم

هناك بعض الفوائد التي يمنحها السمسم للجسم وهي كالآتي:-