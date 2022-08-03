أفضل خلطة لتبييض وتفتيح البشرة بسرعة ليصبح وجهك لامع كالقمر

أفضل خلطة لتبييض وتفتيح البشرة حيث تريد أكثر السيدات والبنات الوصول إلى بشرة فاتحة بيضاء مثل القمر الأمر الذي يجعلهم يلجأون إلى استعمال أفضل الخلطات المصنوعة من مواد طبيعية، تساعد على تفتيح وتبييض البشرة لأنها تفيد البشرة وتغذيها أفضل بكثير من المنتجات الجاهزة التي تباع في الصيدليات ومراكز التجميل المحضرة باستخدام المواد الغير طبيعية المضرة بالبشرة حيث تؤدي إلى ظهور التجاعيد وتقدم البشرة في السن بسرعة، لذلك سوف نُحَضر معكم الآن بعض الخلطات المبيضة للبشرة وسنقدم لكم بعض النصائح المفيدة للعناية بها في هذا المحتوى البسيط.

أفضل خلطة لتبييض وتفتيح البشرة

خلطة عصير الليمون هي أسرع وصفة لتفتيح وتبييض الوجه، حيث يحتوي عصير الليمون على فيتامين سي وكمية مناسبة من مضادات الأكسدة وهم من أفضل العناصر التي تعمل على تجديد الخلايا الميتة للبشرة كما أنها تساعد على التخلص من البقع السوداء، يتم تحضر الخلطة بالطريقة التالية:

تغمس قطنة في عصير الليمون ثم تمسح البشرة بها.

تظل البشرة مدهونة بعصير الليمون حتى يجف العصير عليها.

تغسل البشرة من الليمون بالماء الدافئ.

يتم دهن البشرة بالمرطب المتاح للحصول على بشرة ناعمة.

يجب عمل هذه الخلطة مرتين في اليوم.

خلطة عجينة اللوز لتبييض وتفتيح البشرة

تساعد خلطة عجينة اللوز على تفتيح البشرة السمراء بشكل فعال في وقت قياسي، هذه الوصفة تتكون من:

مقدار معين من اللوز.

مقدار معين من الماء.

ملعقة خفيفة من اللبن.

ملعقة مملوءة بالدقيق.

مقدار معين من الليمون السائل.

يتم تنعيم اللوز وإضافة الماء عليه ليتحول إلى عجينة، ثم يزود اللبن بالإضافة إلى الدقيق والقليل من الليمون السائل.

تقلب هذه المقادير مع بعضها، ثم تفرد على البشرة من 10: 15 دقيقة أو أكثر، ثم تُزَال هذه الخلطة بالماء من على الوجه.

نصائح هامة لتفتيح وتبييض البشرة

هناك بعض النصائح الضرورية جدًا والتي لابد من اتباعها للعناية بالبشرة هذه النصائح هي: