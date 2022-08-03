قدمى لعائلتك كفتة الفراخ المشوية برائحة الفحم الشهية بخطوات سهلة وسريعة

تعتبر الكفتة من الاكلات المنتشرة فى العديد من الدول العربية، هذا لتميزها بطعمها ورائحتها الشهيه، ففى كل بلد تختلف انواع البهارات والمكونات المضافة إلى كفتة الفراخ، فمن الممكن طهى الكفتة فى الطاسة أو الفرن او مقلية فى الزيت أو إضافة صوص طماطم، أنها وجبة مغذية ومشبعة للجسم ولها طعم رائع، وفى بعض الدول ابتكروا حشوات متعددة لها، مثل الجبن المبشورة بأنواعها أو دمجها داخل اطباق المكرونة بالصوص الأبيض أو الأحمر، فهى عادة تحضر باللحمه المفرومه أو صدورالدجاج المخلية، كما أنها تحتوى على فوائد مذهلة تعمل على تحسين وتقوية عضلات الجسم وإمداه بالطاقة اللازمة، تقوى الزاكرة والأعصاب الطرفية وتزيد نسبة التركيز وتقى من هشاشة العظام والمفاصل، فإنة مصدر غنى بالبروتين والفسفور وعدة فيتامينات أخرى تعزز تدفق الدم بصورة طبيعية داخل الجسم، فإن الفراخ تعتبر الوجبة الرسمية فى نزلات البرد والانفلونزا فهى وجبة خفيفة متكاملة تعطى الجسم الاحتياجات المطلوبة لتغذيتة، فهو أكثر أنواع اللحوم فى العالم كله استهلاكا، فإن كفتة الفراخ وجبة سهلة وسريعة التحضير يمكن تحضيرها بسهولة وتقديمها للأسرة فهى لا تستغرق وقت فى اعدادها، فالاطفال والكبار يحبونها ويطلبونها باستمرار كوجبة اساسية على الوجبات اليومية خاصة إذا كانت مشوية برائحة الفحم فى هذا المقال نقوم باعداد كفتة الفراخ المشويه بطريقة سهلة وسريعة وبطعم ورائحة شهية .

طريقة عمل كفتة الفراخ

مقادير عمل كفتة الفراخ ;

نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية المفرومة

ملح وفلفل اسود كثبرة جافة وبصل باودر

2ملعقة سمنة

ثوم باودر وملعقة كبيرة من بهارات الفراخ

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم

بصلة كبيرة مبشورة

2 ملعقة كبيرة من الفلفل الاخضر المفروم

ملعقة كبيرة كاتشب حار

ربع كوب بقسومات مطحونه

بيضة كاملة

قطعة من الفحم للتدخين

طريقة تحضير كفتة الفراخ

أولا نحضر اناء عميق لخلط المقادير، ثم نقوم بوضع الفراخ والبهارات والملح والفلفل والكثبرة الجافة والكاتشب الحار والثوم الباودر والبصل الباودر، والبيكنج باودر ثم نضيف البقدونس المفروم والفلفل الاخضر والبقسمات والبيضة، ثم نقوم بعصر البصل ونترك ماء على جانب ونضع تفل البصل على هذه المقادير ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات جيدا وتصبح الكفتة متماسكة، ثم نقوم بتصبيعها على خلة أو يد ملعقة خشب مع غمس يديك فى ماء البصل لاكتساب رائحة الشوى لكفتة الفراخ، ثم نقوم بوضعها داخل صنيه وندخلها الفرن على درجة حرارة عالية حتى تأخذ اللون الذهبي من الجانبين ممكن تحميرها فى طاسة غير لاصقة مدهونة بالزبدة أو السمنة، وبعد خروجها من الفرن يتم وضع فحمة على النار ثم توضع على كفتة الفراخ مع قليل من الزيت للتدخين وإعطاء الكفتة رائحة الشوى الشهية، تقدم الكفتة بجانبها السلطات الخضراء والبيضاء والعيش أو الأرز حسب الرغبة وبالهنا والشفا .