نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم لبان الذكر الكولاجين الطبيعي لتفتيح البشرة مكوناته بسيطة ومفيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم لبان الذكر الكولاجين الطبيعي لتفتيح البشرة، هذا ما نتحدث عنه من خلال مقالنا اليوم، حيث أن تفتيح البشرة حلم كل فتاة، خاصة الفتيات المقبلات على الزواج، ويبحث الكثير منهم عن الوصفات الطبيعية التي لا تترك أثر سلبي على البشرة، وذلك على عكس المنتجات التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، وبالرغم من أسعارها العالية إلا أنها تضر البشرة ضررا بالغا، وسوف نقدم لكم اليوم في هذا المقال أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة.

كريم لبان الذكر الكولاجين الطبيعي لتفتيح البشرة

من خلال المكونات التالية يمكنك تحضير كريم الكولاجين الطبيعي لتفتيح البشرة بشكل طبيعي؛ فهذا الكريم يعمل على التخلص من التصبغات الجلدية ويعالج الكثير من مشكلات الجلد، وتتمثل هذه الوصفة في الآتي:

ملعقة صغيرة من اللبان الذكر بعد أن يتم طحنه جيدا.

مقدار ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة جل الصبار.

مقدار ملعقة صغيرة من ماء الورد.

عصير الليمون بمقدار ملعقة صغيرة منه.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل وصفة لتفتيح البشرة طبيعيا، وتتمثل الخطوات في النقاط التالية:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من لبان الذكر والفازلين.

تقلب المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها البعض.

نضع باقي المكونات مع عصير الليمون الذي يعمل على تفتيح البشرة.

ثم نضع الخليط على البشرة ثم نتركه لمدة عشرة دقائق.

تغسل البشرة جيدا بالماء الفاتر وتجفف ونضع عليها كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

كريم لبان الذكر والنشا لتفتيح البشرة

يعالج هذا الكريم الكثير من مشاكل البشرة ويحتوي هذا الكريم على مكونات بسيطة وليست مكلفة، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

كوب متوسط الحجم من الماء.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل وصفة لتفتيح البشرة بشكل آمن وطبيعي، وهى من خلال الآتي: